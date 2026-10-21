CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı: Cemil Tugay için beraat talebi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük iddiaları kapsamında görülen davada savcılık mütalaasını açıkladı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ceza talep edildi. Mütalaada, sanıkların suçu iştirak halinde işlediklerinin sabit olduğu belirtilirken, 3 sanık hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat istendi.

İmamoğlu dahil 9 kişiye hapis talebi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada Cumhuriyet savcısı, Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş’in, delegelere maddi menfaat sağlayarak kurultay seçimlerini etkilemek suretiyle Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçundan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını; Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise beraatini talep etti.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 11 Kasım'a ertelendi.