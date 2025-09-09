CHP’nin 38. Kurultayı’nın iptali davasında kritik gelişme!

İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından hareketli günler geçiren CHP'de gözler 2023 şaibeli kurultayına ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 15 Eylül'de görülecek davaya çevrilirken kritik bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması talebiyle gündeme gelen Özlem Erkan, Ankara’da devam eden CHP’nin 38. Kurultayı’nın iptali davasının İstanbul’da görülmesi için mahkemeye başvuru yaptı.

Başvuruda, Ankara’da görülen dosyanın İstanbul’a alınması ve kayyum kararını veren mahkemeyle birleştirilmesi istendi. Böylece aynı konuda açılmış davaların tek dosyada toplanması hedefleniyor.

CHP’den sert tepki

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, sürece ilişkin yaptığı canlı yayın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“En başından beri söylediğimiz bir şey var: Bu davayı açtınız ama bu konuda daha önce açılmış ve tedbir talebi reddedilmiş dosyalar var. Üstelik ‘İstanbul mahkemeleri bakamaz, Ankara mahkemesi değerlendirir’ diye kararlar vardı.”

“Biz en başından beri ısrarla bu Ankara’daki davaların daha önce açıldığını, tedbir talebinin reddedildiğini ve yeni açılan davaların kanuna arkadan dolanmak anlamına geleceğini söyledik. Mahkeme buna rağmen yanlış bir karar verdi.”

“Şimdi davacı taraf, Ankara’da hazır tedbir kararı reddedilmiş, üstelik perşembe günü duruşması görülecek bir dosya varken ‘Sen bu dosyadan el çek, İstanbul’da tedbir kararı vermiş mahkemeyle birleştir’ diyor.”

"Ankara dışına çıkmayın" uyarısı yapılmıştı

Mahkeme gününe kadar olası kararlar hakkında konuşulmasına yasaklayan Özel, mahkemeden mutlak butlan ya da kayyum kararı çıkması durumunda ise teşkilatları Ankara'ya davet etmesi bekleniyordu. Bunun yanı sıra partide 15 Eylül'e kadar kuruluş yıl dönümü hariç seyahatler ve programlar azalacak. Partililerden Ankara dışına zorunlu durum olmadıkça çıkılması istenmiyordu. Milletvekilleri, MYK ve PM üyeleriyle Genel Merkez yöneticilerinin 15 Eylül günü Ankara'da olması istenmiş, varsa programlarının çok gerekli değilse iptali ricasında bulunulmuştu.