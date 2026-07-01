CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davası 16 Eylül'e ertelendi

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan davada bugün Adem Soytekin tanık olarak dinlendi.

Soytekin duruşmada, Kiptaş'ın belirlediği "VIP liste" üzerinden çok sayıda CHP'li isim ve yakınlarına daire satıldığını öne sürdü. Ancak Soytekin, bu satışların kurultay için yapıldığına ya da delegelerin iradesini etkilemeyi amaçladığına ilişkin bilgisinin olmadığını söyledi.

Davada 12 kişi yargılanıyor

38'inci Kurultay'da para karşılığı oy kullandırılarak Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla açılan davada, Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişinin yargılanmasına Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Ceza davası 16 Eylül saat 10:00'a ertelendi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın aktardığına göre duruşmaya Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen CHP avukatı da katıldı ve "müşteki" yani şikâyetçi avukatların bulunduğu bölüme oturdu.

Söz alan CHP avukatı, bu esnada bir beyanın olmadığını, daha sonra dosyadaki delillere göre beyanda bulunacağını kaydetti.

Duruşmada sanıklardan Özgen Nama savunma yaptı.

Otelde delegelere çantayla para dağıttığı iddiasını "gerçek dışı" olarak nitelendiren Nama, "Atılı iddialar varsayıma dayanmaktadır. Somut delil içermektedir" dedi.

Otelde para verdiği iddiasını reddeden Nama, "Söz konusu otelin lobisindeydim, hiçbir kata çıkmadım. Bu kamera kayıtlarıyla da sabittir. Hakkımdaki tüm suçlamaları kesin bir dille reddediyorum" diyerek beraatini talep etti.

Adem Soytekin savunmasını "okumak" istedi

İBB davası itirafçısı Adem Soytekin, İstanbul'dan SEBGİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Tanıklık için yemin ettirildi.

Mahkeme hâkimi, olaylarla ilgili bilgisi ve görgüsünü sordu, elinde not varsa nottan okumamasını istedi. Soytekin, "Aşina olmadığım isimler var, yanlış söylememek adına not aldım" dedi. Avukatların itirazları üzerine mahkeme hâkimi, bu notu cebine koymasını istedi.

Soytekin, müteahhitliğini yaptığı 350 dairelik projede Kiptaş'ın oluşturduğu 100 kişilik bir "VIP liste" bulunduğunu öne sürdü. Bu listede CHP'yle bağlantılı belediye meclis üyeleri, milletvekili adayları ve kurultayda aday olan isimlerin yer aldığını iddia eden Soytekin, yalnızca bir kişinin adını söyleyebildi. Diğer isimlerin şirket kayıtlarında bulunduğunu ileri sürdü.

CHP kurultay sürecinde orada bulunmadığını söyleyen Soytekin, dairelerin bedelsiz verilip verilmediği sorusuna ise "Hayır bedelsiz değil, parayla satıldı" ifadesini kullandı.

"Delege iradesini etkilemek için mi yapıldı, bilmiyorum"

Soytekin, hâkimin "Bu daireler ne amaçla satıldı" sorusuna karşılık "Bize amacı söylenmedi. Bu dairelerin kimin alacağını Kiptaş belirledi" karşılığını verdi. Soytekin, hâkimin "Bu dairelerin verilmesi karşılığında delegelerin iradesinin etkilenmesine ilişkin bilgin görgün var mı" sorusuna ise "Benim yok. Siyasi olmadığım için böyle bir şey takip etmedim" dedi.

Dairelerin fiyatlarını farklı söyledi

İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Soytekin, sözleşmeye göre satış onayının Kiptaş'ta olduğunu, tapuda işlem yapma yetkisini ise müteahhitlik firması olarak kendilerinde olduğunu kaydetti.

Soytekin, dairelerin emsal değerlemesinin yapıldığı belirterek, şunları söyledi:

"350 daire satıldık. 100 daireyi Kiptaş ayırdı. Buna VIP liste dendi. Bunların ödeme seçeneklerinde kolaylıklar vardı. Hiçbir vade farkı yoktu. Bunları cazip kılan hem fiyatı hem ödeme seçenekleriydi. Dairelerin eksper değeri 8 bin 400 civarındaydı. 10 binlere satıldı. Rakam, eksper değerinin altında değildi."

Çağlayan, Soytekin'in İBB davasında verdiği savunmada dairelerin metre kare fiyatının 13 bin TL olduğunu, dairelerin 11 bin TL'ye satıldığını söylediğini anımsattı.

Soytekin, "Metre karesini 13 bin TL'den satmak istedik. Kiptaş bu 100 daireyi 10 bin TL'den satışa çıktı. Eksper değeri evet daha düşüktü" açıklamasını yaptı. Soytekin, bu dairelerin bu fiyattan satılmasına ilişkin Kiptaş'la yazışma olup olmadığı sorusuna ise "Yazışmamız yok, toplantılarımızda sözlü konuşuldu" dedi.

"Kurultay için mi daireler satıldı?" sorusu

100 dairenin diğerleriyle aynı anda satışı çıkarıldığını belirten Soytekin, dairelerin tümünün Aralık 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında bir ayda satıldığını kaydetti. VIP listenin mail yoluyla kendisine geldiğini savunan Soytekin, bunu delil olarak mahkemeye sunamadı. Taşınmazları üzerindeki tedbirin henüz kaldırılmadığını söyledi.

Avukat Çağlar Çağlayan, "2021 Aralık-2022 Ocak tarihlerinde satılan taşınmazların satışı konusunda bunları sat, biz kurultay için söz verdik, kurultay sürecinde işimize yarar diyen oldu mu" diye sordu. Adem Soytekin ise "Hayır öyle bir konuşma olmadı o tarihte. Ayıralım, bunları CHP'li ve İBB'de çalışmış kişilere vereceğiz gibi konuşma geçti" yanıtını verdi.

Soytekin, kurultay tarihini bilip bilmediği sorusuna ise uzun süre düşünerek, "Aklıma gelmedi ama biliyorum. Satıştan daha sonra yapıldı. 2023 sonu diye biliyorum" dedi.

12 sanığın yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi.