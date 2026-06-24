CHP’nin 74 il başkanından Kılıçdaroğlu'na karşı ortak bildiri

CHP’nin 74 il başkanı ve 81 ilden örgüt temsilcileri tarafından "Seçilmiş İl Başkanları ve Seçilmiş İl Örgütleri" imzasıyla ortak bir bildiri yayınlandı.

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı öncesinde delegeler tarafından göreve getirilen ve aralarında mahkeme kararıyla göreve getirilen CHP yönetiminin görevden aldığı isimlerin de bulunduğu 74 il başkanının kısa bildirisinde şöyle denildi:

“Görevden almalarınızı, ihraçlarınızı tanımıyoruz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, boyun eğmiyoruz. Olağanüstü kurultay istiyoruz. Dayanışmamızı ve kararlılığımızı teslim alamayacaksınız. CHP örgütü yenilmez. CHP örgütü unutmaz.”