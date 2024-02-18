CHP'nin aday tanıtım toplantısında Lütfü Savaş'ın adaylığı anons edilmedi

CHP’nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı Ankara Spor Salonu’nda düzenlendi. 81 il ve ilçelerinin adaylarının açıklandığı toplantıda eleştirilerin odağındaki isim Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı açıklanmazken Hatay'ın tüm ilçelerinin adayları duyuruldu.

Salona CHP’nin kampanya sloganı “İşimiz gücümüz Türkiye”, “Gücümüzü milletinizden güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz” pankartları asıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salona kadın belediye başkanları ile giriş yaparak tribünleri selamladı. Özel’in salonu selamlaması sırasında Zülfü Livaneli’nin “Merhaba” şarkısı çalındı.

CHP'nin il ve ilçe belediye başkan adayları tek tek açıklanarak sahnede Özgür Özel ile fotoğraf çektirdi.

Hatay'da ilçe adayları açıklanırken Büyükşehir Belediye Başkanı adayı açıklanmadı

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkıma uğrayan Hatay'ın mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ı bir kez daha aday gösteren CHP'nin kararı depremin birinci yılında bölgeden gelen tepkiler üzerine bir kez daha değerlendirme sürecine alındı. CHP'nin aday tanıtım toplantısında Hatay adayı açıklanmazken, ilçe adayları tanıtıldı.

Belediye başkan adaylarının katıldığı toplantıda Genel Başkan Özgür Özel aday belileme süreci ve izlenecek kampanyalarla ilgili detayları anlattı.

İstifalara yanıt

Özel, aday belirleme sürecinde partiden istifa edenlere dair de konuştu. 3 bin 500 adaylık başvurusunda adaylaşamayanların olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

"Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerin kiminin manşetinde, kiminin eteğinde 3, 5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini, eleştiriler açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Türkiye’yi yeniden tek yumruk yapacak, yeniden birlikte bir direnişe bir şahlanışa tek bir kişinin bir partinin çıkarıyla değil tüm toplumun çıkarlarını önceleyen bir şekilde yönetilebilecek olduğuna inandıracak bir birliktelik için bizleri görevlendirdi. Partimize hizmet etmiş bütün genel başkanlarımı, aramızda olmayan iki genel başkanımızı minnetle ve buradaki genel başkanlarımı minnetle selamlıyorum. Siyasette vefa tartışmaları oluyor zaman zaman, hepimiz kendimizden önceki genel başkanlarımıza büyük bir vefa duyuyoruz ama bu salona hatırlatmak istediğin bir şey var. Bir partinin önceki genel başkanlarına vefa göstermek onların partisini iktidar yapmakla olur.

"Adayları belirlerken seçmenleri dinledik"

"Adaylarımızı belirlerken örgütümüzü dinledik, seçmenimizi dinledik, aday adaylarımızı dinledik, sokağın sesine kulak verdik, kanaat önderleriyle görüştük, partililerimizi görevlendirdik, onların raporlarını aldık, 3 bin araştırma yaptırdık, 339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik. Memnuniyet anketleri olumlu olması durumunda adaylığa devam sürecini gerçekleştirdik. Bazı özel durumlarda 5 ankete kadar sahadan veri toplamayı seçmenin taleplerini okumayı tercih ettik. Sonuç olarak burada karşınızda adaylarımız var. Aday adayı olup da adaylaşamayanlar oldu. Son günlerde bazı televizyonlarda bazı gazetelerde 3,5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını eleştirel açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum ama esas konuşulması gereken benim gönlümde manşette olan benim gönlümün kahramanı kendisi aday olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp, çok istedim olmadı sizi belirlediler ben çalışmaya hazırım dediği telefonda görevine başlayanlar var, kampanya için kendisine ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına teslim edenler var. 3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partililiğini kimseye tartıştırmayanlar var.

"Dayanışmayı örgütledik"

"Belediyelerde yaptığımız en önemli hizmet şudur milletin parasını millet için harcadık. İsraf etmedik tasarruf ettik. Doğal afetlerde yangınlarda sellerde tüm belediyelerimizin gücüyle vatandaşlarımızın yanından durduk. Dayanışmayı örgütledik. Pandemide hükümetin veremediği hizmetleri halkımıza ulaştırdık. Belediyelerimiz bağış hesaplarına bil el koyan iktidarın çıkardığı tüm engelleri halkımızla birlikte aştık. Su borcunu ödeyemeyen 1 milyon 173 bin abonenin suyunu partimizin aldığı kararla kesmedik bunların bir kısmını önce erteledik sonra çok önemli bir kısmını affettik.

"En yaşanabilir kentler CHP'li kentler"

"Bugün yapılan tüm araştırmalarda en yaşanılabilir kentler CHP’li başkanların yönettiği kentler. Öğrenciler üniversite sınavlarında tercih ettiği kentlerin en başında yüzde 85 oranıyla CHP’li belediye başkanlarının olduğu kentler geliyor. Tatile bizim kentlere geliniyor. CHP’li belediye başkanına oy vermek demek aslında hem geçmişi ödüllendirmek hem de geleceğe umutla bakmak demek. Türkiye’deki herkesi CHP’li belediyelerde ağırlayamayız ama Türkiye’de herkes CHP’nin adaylarına oy vererek bugün hayranlıkla uzaktan izlediği o CHP’li belediyeleri kendi kendisine getirebilir. Çağrım Bursa’yadır, Denizli’yedir, Manisa’yadır, Samsun, Uşak, Balıkesir, Malatya, Tokat, Tunceli’yedir, çağrımız Türkiye’nin dört bir yanındaki CHP belediyelerinden mahrum vatandaşlarımızadır.

"Bir yola çıkıyoruz, liyakatli kadının gücünün gençliğin enerjisinin hakim olduğu kadrolarımızda şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirmek için daha fazla sosyal yardımı daha adil ulaştırmak için, gençlerimize daha sosyal alanlar oluşturmak için, belediyeleri halkın söz sahibi olduğu kurumlar haline getirmek için yeni bir yola çıkıyoruz.

Erdoğan'a: Onun kalbinde taş var!

"(Erdoğan'a sert tepki) Açıkça netçe şunu söyledi 'Hatay mağdur oldu çünkü belediyesi bizde değildir' dedi. Bu söze siyaseten verecek bir cevap bulamadım bu söze söyleyecek söz bulamadım çünkü karşımızdaki depremzedeyi geçmişte verdiği oydan dolayı cezalandıracak gelecekte vereceği oya göre şantaj yapabilecek bir taş kalpliliğe bağlıydı. Onun kalbinde taş var, kalbinde vicdan, insaf yok. Ancak onun karşısında Hatay’ı da Türkiye’yi de çok seven Cumhuriyet Halk Partililer var. Bunu öğrenecek.

Slogan tartışmalarına açıklama

"Kampanyamızın ana sloganı işimiz gücümüz Türkiye. Bu slogan CHP’li belediye başkanlarımız tarafından kendi kentlerinde işimiz gücümüz Ankara işimiz gücümüz Malatya kendi ilçelerinde işimiz gücümüz Kadıköy, işimiz gücümüz Çankaya olarak kullanılacak. Bu sloganla ilgili önemli bir gündem var. Bu sloganı bir parti diyor bizim bir adayımız 3 ay önce bir adayımız kullandı, bir parti diyor 10 gün önce billboard giydirdik. Ama şimdi o arkadaşlara şu çağrıyı yapıyorum hemen bilgisayarları başına geçsinler hemen işimiz gücümüz bursa sitesine bir baksınlar. Bu isimlerin başvuru hakları bundan iki ay önce kampanyanın başladığı günde alındı. 9 Ocak tarihinde başvurusunu yaptığımız domainini aldığımız bu sloganımızı beğenenler varsa o beğenen arkadaşlarımıza işimiz gücümüz Türkiye diyen CHP’nin kurumsallığına saygı duymasını bekliyoruz.