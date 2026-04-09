CHP'nin ara seçim tartışması büyüyor: Özgür Özel'in çağrısına kim ne yanıt verdi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı ara seçim üzerinden erken seçime zorlamak için muhalefet partileriyle görüşme trafiğini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel'in ara seçim ve erken seçim çağrısına olumsuz yanıt verdi.

Muhalefet partilerinde ise ağırlıklı görüş, Meclis aritmetiği nedeniyle ara seçimin siyasi sonuç üretmeyeceği yönünde.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise erken seçime "evet" derken, ara seçimi "beyhude girişim" olarak nitelendirdi.

CHP sekiz boş milletvekilliği için ara seçimin anayasanın emredici hükmü olduğu konusunda ısrarlı.

Ara seçim konusunda muhalefetin ortak tutum almasının önemine dikkat çeken CHP yönetimi, iktidarı zorlamak için ortak yasa teklifi verilmesi ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru dahil, her türlü hukuki adımı da atmaya hazırlanıyor.

Özel: Anayasa'yı çiğnemektir

CHP lideri Özgür Özel ara seçim çağrısına destek amacıyla başlattığı muhalefet partileriyle görüşme programını 8 Nisan'da Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) ile sürdürdü.

Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, ara seçim yapılmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara seçime karşı açıklamasını eleştiren Özel "'Gündemimizde ara seçim yok' demek yürütmenin yasamaya müdahalesidir, hadsizliktir ve Anayasa'yı çiğnemektir" dedi.

TİP'ten açık destek

Özel'in ara seçim çağrısına şu ana kadar açık destek veren tek parti TİP oldu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, mevcut boş milletvekillikleri için ara seçimin zorlanması gerektiğini söyledi.

Baş, anayasa ve ilgili mevzuatı incelediklerini belirterek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tartışmaya yer bırakmadan bir tezkere ile Meclis'in ara seçim kararını hayata geçirmesini sağlaması gerektiğini söyledi.

Baş aksi taktirde iktidarın bir kez daha "anayasal suç işlemiş olacağını" ve muhalefetin de bunu bir kez daha kayda geçirmek için harekete geçmek zorunda olduğunu söyledi.

Dervişoğlu: Beyhude çıkış

Özgür Özel'in 9 Nisan'da görüşmeye hazırlandığı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise ara seçim çağrısının sonuç üretmeyeceğini söyledi.

Dervişoğlu 8 Nisan'da partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Evet, Türkiye'nin hemen seçime ihtiyacı vardır. Bunu açıkça söylüyoruz. Bu iktidar artık yönetememektedir. Ama siyaset ciddiyet iştir" dedi.

"Sonuç alınamayacak hamlelerle milletin umudunu kabartıp sonra o umutları boşa düşürmek doğru iş değildir. Ayakları yere basmayan çıkışlar, muhalefetin ağırlığını azaltır" diye konuşan Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuç üretmeyen iddialar, milletin siyasete olan güvenini zedeler. Biz 'hemen seçim' diyoruz. Ama gösteri için değil, gerçek bir ihtiyaç olduğu için diyoruz. Türkiye'yi seçime götürecek yol, beyhude çıkışların değil, hakikatin yoludur."

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de görüşecek.

Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, partisinin tutumuyla ilgili olarak "Kanaatimiz net: Ara seçime hayır, erken seçime evet diyoruz" demişti.

Özel, Kurtulmuş'tan ne talep edecek?

Özel'in muhalefet turunu gelecek hafta pazartesi günü tamamlaması ve ardından da Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan randevu istemesi bekleniyor.

CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre Özel, bu görüşmede, anayasanın 78. maddesindeki "TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir" hükmünü hatırlatarak sürecin başlatılmasını talep edecek.

Özel'in ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının uygulanması, "Siyasi Etik Yasası" hazırlanması, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporundaki demokratikleşme önerilerinin hayata geçirilmesi önerilerini de gündeme getirmesi bekleniyor.

Kulislerde beklenti düşük

Siyasi kulislerde Numan Kurtulmuş'un ara seçim önerisine olumlu yanıt verme ihtimali düşük görülüyor.

CHP ise muhalefetin ortak tutum almasının önemine dikkat çekerek, sürecin erken seçim baskısına dönüştürülebileceğini savunuyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuşan CHP kaynakları, Müsavat Dervişoğlu'nun "beyhude girişim" olarak nitelendirdiği ara seçim ısrarının arkasındaki gerekçeyi ise şöyle açıklıyor:

"Seçimi milletin gündeminde tutmak zorundayız, ara seçim talebiyle erken seçimi zorlamak istiyoruz.Ara seçim yapılmazsa iktidarın Anayasa'ya uymama tutumu bir kez daha ortaya çıkacak, bu durum muhalefet tarafından kayda geçirilecek. Ve anayasanın emredici hükmünü yerine getirmeyen iktidarın bir kez daha seçimden kaçtığını kamuoyuna ilan edeceğiz. Bunun mutlaka seçmende karşılığı olacaktır."

AYM yolu, ortak teklif seçeneği

CHP kurmayları ara seçim talebinin karşılık bulmaması halinde süreci hem siyasi hem hukuki zemine taşıyacaklarını belirtiyor.

Bu kapsamda, Meclis'te ara seçim için muhalefetin ortak yasa teklifi verilebileceği ifade ediliyor.

CHP kurmayları eğer iktidar seçime yanaşmazsa, ara seçim teklifi, gerekirse Anayasa Mahkemesi dahil her türlü hukuki yolları zorlarız" görüşünü dile getiriyorlar.

Anayasa ne diyor?

Ara seçime ilişkin düzenleme Anayasa'nın 78. Maddesi'nde yer alıyor.

Söz konusu madde ara seçimin koşullarını şöyle düzenliyor:

"TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. Ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe, ara seçime gidilemez. Ancak boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerin 3 ay içinde yapılmasına karar verilir.

Genel seçimlere 1 yıl kala, ara seçim yapılamaz. Yukarıdaki yazılı hallerden ayrı olarak, bir ilin veya seçim çevresinin TBMM üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır."