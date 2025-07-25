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CHP'nin Bakırköy mitingine katılan TİP'e operasyon: Parti yöneticileri ve üyeleri gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi, CHP'nin çarşamba günü Bakırköy'de düzenlediği mitingde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek, aralarında Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın’ın da bulunduğu çok sayıda üye ve yöneticilerinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP mitingine destek verdikleri için gözaltına alındıklarını ifade etti.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP'nin Bakırköy mitingine katılan TİP'e operasyon: Parti yöneticileri ve üyeleri gözaltına alındı
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Bakırköy'de Çarşamba günü düzenlenen mitingde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek, aralarında Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın'ın da bulunduğu çok sayıda üye ve yöneticisinin gözaltına alındığını duyurdu.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Aralarında Parti Meclisi Üyemiz Arzum Yalçın'ın da bulunduğu çok sayıda parti üye ve yöneticimiz, Çarşamba günü Bakırköy’deki mitingde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İstanbul İl Örgütümüz ve parti avukatlarımız süreci takip etmektedir. Halk iradesine darbe yapmaya kalkanlar, muhalefeti cezalandırmak için suç uyduruyor. Baskılara teslim olmayacağız, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın!" ifadesi kullanıldı.

TİP Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın da yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Arzum Yalçın, saat 02:56'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu. Yalçın, "An itibariyle Çarşamba günü Bakırköy'de gerçekleşen CHP mitingine TİP Bakırköy ilçe örgütümüzle destek verdiğimiz için gözaltına alınıyorum" dedi.

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