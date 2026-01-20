CHP'nin bu haftaki miting adresi belli oldu
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki yeni miting adresi Çekmeköy oldu.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni miting adresinin Çekmeköy olduğunu duyurdu.
Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hedefimiz halkın iktidarıdır!
Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz.
Çekmeköy - Hamidiye Mahallesi (İBB Çekmeköy Spor Kompleksi arkası)