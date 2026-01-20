  1. Ekonomim
CHP'nin bu haftaki miting adresi belli oldu

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki yeni miting adresi Çekmeköy oldu.

Haber Merkezi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni miting adresinin Çekmeköy olduğunu duyurdu.

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Hedefimiz halkın iktidarıdır!

Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz.

Çekmeköy - Hamidiye Mahallesi (İBB Çekmeköy Spor Kompleksi arkası)