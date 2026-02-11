CHP'nin Büyükada mitingine saatler kala Adalar Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

İstanbul Adalar'da bugün düzenlenecek miting öncesinde CHP'nin Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre Yıldız, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Yıldız'ın adadan alınarak Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.

CHP'den gözaltına ilk tepkiler geldi

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut X hesabından bir paylaşım yaparak Yıldız'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya paylaşımında, "Büyükada mitingimize saatler kala, Adalar Gençlik Kolları Başkanımız Ramazan Yıldız’ın bir sosyal medya yorumu gerekçe gösterilerek gözaltına alınması kabul edilemez. Bu açık bir sindirme, gözdağı ve baskı girişimidir. İfade özgürlüğüne ve demokrasiye yapılan bu müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Susmayacağız, geri adım atmayacağız!" ifadelerini kullandı.