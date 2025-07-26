CHP'nin Cumhurbaşkanı Aday Ofisi Ankara'da açıldı!

Ankara'da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda önemli bir adım atıldı. CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in de katılımıyla saat 18.30'da “Herkes için, her yerde, önce adalet, önce hürriyet” sloganıyla "Cumhurbaşkanı Aday Ofisi" açıldı.

Ekrem İmamoğlu Silivri'den mesaj gönderdi

İmamoğlu, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen açılışa Silivri’deki hücresinden bir mektup yolladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ni, “Milletin Cumhuriyete ve demokrasiye bağlılığının, milli iradenin üstünlüğüne olan inancının ifadesi” olarak tanımlayan İmamoğlu, “Milletimizin eşit şartlarda, mertçe yürütülecek bir siyasi rekabet talebinin ifadesidir. Bu nitelikleriyle burası bir partinin, bir şahsın değil, milletin ofisidir. Eksiksiz, tüm milletindir. Burası, milletimizle birlikte tarih yazacağımız bir merkez olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin asıl gücü; aklıyla, bilgisiyle, emeğiyle, ayırdığı vaktiyle ona destek olacak olan vatandaşların gücüdür” dedi.

"Türkiye’nin kaderini değiştirecek kampanyayı başlatıyoruz"

“Herkesi, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin çalışmalarını yakından izlemeye ve Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan bu büyük kampanyanın, seferberliğin aktif bir parçası olmaya davet ediyorum,” diyen İmamoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi; enerjisiyle, kararlılığıyla, insanlığıyla, yoldaşlığıyla hepimize güç veren, değerli Genel Başkanımız Özgür Özel başta olmak üzere, tüm parti yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın emeklerinin bir ürünüdür,” şeklinde konuştu.

"Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar"

“Bizler, ‘Herkes için her yerde önce adalet, önce hak ve hürriyet’ diyen bir anlayışla, tam bir seferberlik duygusuyla çalıştık, çalışıyoruz” diyen İmamoğlu, “Yerel yönetimlerde sergilediğimiz zihniyet farklılığı, ortaya koyduğumuz olağanüstü performans ve arkamızdaki halk desteği, hukuk görüntüsü altında bizlere karşı yürütülen siyasi saldırının en önemli sebeplerinden biridir. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Çünkü hiçbir iktidar; hakikati, milletin sevgisini, takdirini değiştirmeye muktedir değildir. Ama millet büyüktür ve millet iktidar değiştirmeye muktedirdir,” ifadelerini kullandı.

"Her şey çok güzel olacak"

19 Mart’tan bu yana alanları boşaltmayan vatandaşlara da teşekkürlerini sunan İmamoğlu, “Hep birlikte çıktığımız bu yolda gücümüzü, kararlılığımızı, cesaretimizi haklılığımızdan aldık, almaya devam edeceğiz. Bizler, bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız. Bizler, bundan seneler sonra çocuklarımızın karşısında utançla yere değil, gururla gözlerinin içine bakacağız. Bu mücadelenin içinde olanlar, alınacak zaferin kıvancını ilelebet yüreğinde taşıyacak. Milletimiz içinden geçtiğimiz bu karanlığı elbet aşacak; ülkemiz adaletle birlikte refah ve bereketle dolup taşacak. İşte o zaman her şey çok güzel olacak,” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta tutuklanmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınıp, “Cumhurbaşkanı Adayı” ilan edildiği 23 Mart’ta da tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun, partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etmişti.

Mansur Yavaş: Milletçilik bütün değerlere sahip çıkmaktır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açılış konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün buraya toplanmamızın sebebi inşallah yapılacak en erken seçimde iktidara giden programı yapmak, iktidara giden yolları hazırlamak için bu binayı hazırladık. Bunun açılışı için buradayız. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili Ankaralılar, maalesef Eymir’de yangın var. Kontrol altına alındı. Kızılcahamam’da yangın var. Maalesef Türkiye’mizin her yerinde yangın var. Bütün kurumlar bunları söndürmek için uğraşıyor. Ancak Ankaramızın gönüllü kuruluşu AKUT görevlisi 5 tane pırıl pırıl genci kaybettik. Bugün ailelerini ziyaret ettik. Hepsinin mekanı cennet olsun. Çünkü tamamen gönüllü olarak bu işi yapıyorlar. Türkiye’nin neresinde olursa olsun oraya koşuyorlar. Deprem, yangın demeden canlarını tehlikeye atıyorlar. Onların mekanı cennetir. Gerçekten kalpten inanıyoruz ve onlar gerçek milletçiler. Türkiye’nin yeşiline, var olan bütün değerlerine sahip çıkan gençler. Bilinçli gençler. Evet milletçilik demek taşına, toprağına, yaşayan insanına böceğine kadar bütün değerlerine sahip çıkmaktır. Onun için onların isimlerini inşallah bizler de yaşatacağız.

"Toplumda operasyonların siyasi olduğu yönünde şüphe kalmamıştır"

Sevgili Ankaralılar hep adalet peşinde koşuyoruz son günlerde. Hukuk istiyoruz. Eğer bir anayasa varsa anayasadaki hukuk kurallarının herkes için eşit uygulanmasını istiyoruz. Bundan daha doğal bir talep olamaz. Ve maalesef iktidar kendi çıkarttıkları yasalara da uymuyor. Dediler ki tutuklama olmayacak, istisnai bir uygulama olacak derken geldiğimiz duruma bak. Geldiğimiz hale bakın akşam twit atan sabaha gözaltına alınıyor. Yaka paça tutuklanıyor. Bu mudur özgürlük? Bu mudur üstünlerin hukuku. Suçsuz olduğuna inandığımız insanları tutukladınız. Henüz ortada bir iddianame yok. Dünyadaki kurallara göre tutuklanan bir kimse tutuklandıktan sonra devletin şevkatli kollarına sevk edilmiştir. Onun hayatından, sağlığından artık sadece devlet sorumludur. Hal böyleyken Murat Çalık’ın ölmesini bekliyorsunuz. Muhittin Böcek’in halini biliyorsunuz, 110 gün kendini bilmeden yattı. Ölmesini mi bekliyorsunuz? Bize adalet demeyin. Milyarlık yolsuzlukları yapan forex skandalı benzeri bilmem, her biri milyarlık rakamları konuşurken hepsi serbest. Yok mu bunlarda yolsuzluk? Yargılayın ama lütfen tutuksuz yargılayın. İnsanların kendilerini savunmasına müsaade edin, sağlıklarıyla oynamayın. Zeydan Başkan’ı tutukluyorsunz. Gerekçe bir kişinin iddiası. Peki iddia eden kim? İhale mafyasının başı. Suçladığı tertemiz geçmişiyle Adana'nın oylarını artırarak seçtiği Zeydan Başkan. Siz ihale mafyasının ifadesini hangi hakla Zeydan Başkan'ın ifadesine, savunmasından üstün tutuyorsunuz? Dolayısıyla artık toplumda bu operasyonların tamamının siyasi olduğu yönünde hiç kimsenin şüphesi kalmamıştır. Hukuk ve demokrasi istiyorsak bir an evvel iktidarın bu uygulamadan vazgeçip ve bütün belediye başkanlarımızın iddianamelerini hazırlayıp özellikle Ekrem Başkan'ın da talep ettiği gibi TRT’den de yayınlayarak herkesin ne olduğunu görmesini, nelerle suçlandığını görmesini sağlamak zorundasınız. Öyle bir medya var ki pireyi deve eden, en ufak şeyde olmadık iddialar atan.. İki örnek vereyim para sayma diye eski görüntüleri o kasadan para çıkmış gibi gösteren, Ekrem Başkan'ın kasasını getirip içinden hiçbir şey çıkmadığı halde oradan dolarlar çıkmış olduğu gibi gösteren medya; eğer ellerinde bir delil olsaydı dünyayı yerinden oynatırlardı. Dolayısıyla kendilerini hukuka davet ediyoruz.

"Sayın Şimşek, hukuku üste çıkarmadığınız sürece çabalarınız fayda sağlamaz"

Hukuk herkese lazım. İnşallah bu sistem değişsin ve kuvvetler ayrılığı gerçekleşsin ve dolayısıyla artık yeter bundan sonra 2015’te FETÖ döneminde olduğu gibi, şimdi olduğu gibi hukuk kimsenin elinde oyuncak olmasın. Rövanş hukuku ortadan kalksın artık ve Chircill’in dediği gibi 'gece 4’te kapı çaldığında sütçünün geldiğinden emin olduğu zaman o ülkede demokrasi vardır' diyor. Bizler de bunu istiyoruz. Devletin bizi koruduğundan emin, adaletli davrandığından emin olmak istiyoruz. Bunu başarmak çok zor değil. Kanun önünde hiç kimsenin adaletten şüphe etmediği bir sistemi kurarsanız bunlar gerçekleşir. Biz işte CHP olarak buna talibiz. Hukuk, demokrasi olmadığı zaman ekmek olmuyor, faizler artıyor, fakirlik oluyori enflasyon artıyor. Hiç boşuna uğraşmasın Sayın Şimşek, hukuku üste çıkarmadığınız sürece yaptığınız çabaların hepsi yoksulların cebinden para almanın ötesinde fayda sağlamaz. Bu nedenle kendilerini hukuka davet ediyoruz. Bunu yaparlarsa seviniriz, yapmazlarsa yapılacak ilk seçimde bunu gerçekleştirecek iktidarı kuracağız. Bunun çalışmalarına bu binadan başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün belediye başkanlarımızla birlikte burada tekrar hep birlikte olacağımız günler yakındır diyorum”

Özgür Özel: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'miz bir partiye ait değildir

Açılışta konuşan Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyet'imizin ev sahipleri, Çankaya Köşkümüzün, Anıtkabir'imizin emanetçileri. Biliyoruz ki bu şehri, Cumhuriyet'i korkmayanlar kurdu. Burada da korkuyu evde bırakanlar var. Bu ofisin açılmasıyla birlikte, iktidar yürüyüşünde, adımların adımlara katılacağı bir büyük yürüyüşü buradan başlatıyoruz. İlk darbenin izlerini taşıyan, DGM olarak çok fazla yoldaşımızın sorgulandığı bu binayı çok zor aldık. Bir darbeye yenilmeyen ve dimdik çıkan bu bina şimdi bir başka darbeye, 19 Mart darbesine direnenlerin simge mekanı olacaktır.

19 Mart'taki darbe girişimine karşı, büyük mücadeleyi tüm Türkiye'ye yayanların, 2 buçuk milyon üyemiz, 15 milyon kişinin, eli bostanlu nenemin, karnında yavrusuyla, o yavrunun geleceğini o dayanışma sandığıyla arayanlarla yeni bir yürüyüş başladı. Ekrem İmamoğlu artık bir partinin değil milletin adayıdır. türkiye'nin adayıdır. O yüzden Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'miz bir partiye ait değildir."