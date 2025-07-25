CHP’nin Cumhurbaşkanı Aday Ofisi Ankara’da açılıyor: Herkes için, her yerde, önce adalet, önce hürriyet

23 Mart’ta yapılan ön seçimle Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı olarak belirleyen CHP, Cumhurbaşkanı Aday Ofisleri ile seçim kampanyasını örgütlemeye hazırlanıyor.

Medyascope'tan Özgecan Özgenç'in haberine göre Genel Başkan Özgür Özel’in katılacağı açılış programıyla, Ankara Üsküp Caddesi’nde bulunan Bülent Ecevit Parti Okulu binasında Cumhurbaşkanı Aday Ofisi çalışmalarına başlayacak. Açılış yarın (26 Temmuz) saat 18:30’da gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı Kampanyası’nın sloganı “Herkes için, her yerde, önce adalet, önce hürriyet” olarak belirlendi.

Parti örgütü ve Meclis Grubu ile aday ofisi koordineli çalışacak

Özel ve İmamoğlu’nun birlikte belirlediği Cumhurbaşkanı Adayı Ofisi İcra Kurulu’nda Genel Merkez adına koordinasyonu sağlamak üzere CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, TBMM Grubu’ndan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İmamoğlu’nun çalışma ekibinden Serkan Özcan yer alıyor.

CHP’de geçtiğimiz yıl yapılan tüzük kurultayından bu yana seçim beyannamesi niteliği taşıyacağı söylenen program hazırlıkları devam ederken, çalışmalar aday ofisleri ile de ortaklaştırılacak ve CHP’nin Hükümet Programı için temel olacak.

Ayrıca aday ofisi, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Hükümet Programı için saha çalışmalarını da koordine edecek. Sahadan gelen geri bildirimlerle de programı şekillendirecek.

“Geleceğin bugünden Ekrem İmamoğlu’yla birlikte kurma kararlılığının ta kendisi“

Özgür Özel, 17 Haziran tarihli grup toplantısında “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz; kendi içindeki yatay hiyerarşiye dayalı, dayanışma ve iş bölümünü merkeze alacak bir anlayışla bugünden yeni siyaset anlayışımızın iktidar adımları olarak somutlaşmıştır” dedi ve ofislerin kurulduğunu duyurdu.

Özel, CHP’nin tüm örgütlerinde görev yapanlardan ofis çalışmalarına katkı sunmasını isteyerek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz ve Cumhurbaşkanlığı Adaylığı süreci yalnızca tek bir kişinin iktidar yolculuğu değildir, olamaz. 10 milyonların hayalini kurduğu geleceğin bugünden Ekrem İmamoğlu’yla birlikte kurma kararlılığının ta kendisidir. İşte Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz; adayımızla, partimizle, Türkiye İttifakı ile ortak geleceğin inşasının çalışmalarının yürütüleceği yerdir.”