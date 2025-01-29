CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde kurallar belli oldu
CHP’nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili belirsizlik sürerken, Genel Başkan Özgür Özel, adayın parti içi seçimle belirleneceğini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapılacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından seçim sürecine ilişkin detaylar netleşti. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP’nin ön seçim sürecine dair belirlediği kuralları paylaştı.
Gazeteci Atik'in paylaşımında yer verdiği kurallar şu şekilde;
- Aday olmak isteyen isimler adaylık müracaatı yapacak
- Sadece Milletvekilleri, PM üyeleri ve İl Başkanları aday gösterebilecek
- En az 25 imza toplayanlar önseçime girebilecek
- Adaylar kampanya yapabilecek
- Anayasa 101. maddede sayılan Cumhurbaşkanı adaylığı kriterlerine uyan isimler aday olabilecek
- Üye listeleri askıya çıkacak
- Önseçim parti gözetiminde yapılacak
- Önseçim belirlenen tarihte tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştirilecek.