CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin toplantısı ertelendi
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda tüzüğe eklenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde faaliyet gösterecek Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu'nun yarın gerçekleştireceği ilk toplantısı Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda tüzüğe eklenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde faaliyet gösterecek Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu dün açıklandı.
Açıklamada "CAO Yürütme Kurulu ilk toplantısını 16 Aralık Salı günü gerçekleştirecek" denilmişti.
CAO Yürütme Kurulu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yarın gerçekleştireceği ilk toplantısını Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.