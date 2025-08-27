  1. Ekonomim
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurultay Davası' açıklaması

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki kurultay sürecine ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı. "Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin" diyen Kılıçdaroğlu, kendisine atfedilen kaynaklı iddiaları kesin bir dille reddetti.

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yakın özel bir kaynağın bulunmadığını, tüm düşünce ve değerlendirmelerini doğrudan sosyal medya üzerinden paylaştığını açıkladı.

TV100’de yayınlanan Şimdi Konuşalım programında ise, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin kurultay davasına ilişkin “Kurultay iptal edilirse parti mutlaka yönetilmek zorundadır, geri adım atmak olmaz” görüşünü dile getirdiği öne sürüldü.

"Sosyal medyaya bakıp oradan yaptığım açıklamalara itibar etsinler"

"Bana yakın kaynaklar konusu diye bir şey yok" diyen Kılıçdaroğlu, "Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben sosyal medya üzerinden tüm görüşlerimi aktarıyorum. Herkes sosyal medyaya bakıp oradan yaptığım açıklamalara itibar etsinler" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti;

"Onun dışındaki haberlere, görüşlere, yorumlara itibar etmesinler. Kurultay davası yaklaştıkça, bu tarih öncesinde bana yönelik bu tür eleştirilerin yapılacağından şüphem yoktu. Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin. Bana yakın kaynak yok. Böylelikle beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor. Bana sormadan, benden duymadan bu tür haberlere kimse itibar etmesin."

