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CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı!

CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki siyasi görüşmelerini yürüttüğü ofis, mülk sahibinin kararıyla satışa sunuldu.

Haber Merkezi
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı!
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CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da kullandığı ofis, mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldı. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı bıraktıktan sonra temaslarını sürdürdüğü ve siyasi görüşmeler yaptığı bilinen dairenin satışı, “ihtiyaç nedeniyle” gerçekleşti.

Mülk sahibi kişisel ihtiyaçlardan dolayı ofisi satışa çıkardı

Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan ayrılmasının ardından görüşmelerini sürdürdüğü bu adres, hem parti kurmayları hem de kamuoyunun dikkatini çeken bir noktadaydı. Ofisin mülk sahibi, satış kararının kişisel ihtiyaçlardan kaynaklandığını belirtti.

Söz konusu ofisin Kılıçdaroğlu tarafından boşaltılıp boşaltılmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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