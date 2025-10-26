  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'nin Eskişehir'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin hazırlıkları tamamlandı
Takip Et

CHP'nin Eskişehir'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin hazırlıkları tamamlandı

CHP'nin Eskişehir'de saat 16:00'da düzenleyeceği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinginin hazırlıkları tamamlandı.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'nin Eskişehir'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin hazırlıkları tamamlandı
Takip Et

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinginin 64'üncüsünün adresi Eskişehir oldu.

Mitingin son hazırlıkları tamamlandı. Mitingin yapılacağı Tepebaşı Cumhuriyet Meydanı (Büyük Park Girişi) Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla donatıldı.

Meydana, Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in posterleri ile Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu, "Millet iradesine sahip çıkıyor" yazılı pankart ve İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı "İmamoğlu'na Özgürlük" yazılı pankart da asıldı.

Miting alanında, talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı "Unutmayacağız" yazılı pankart da yerini aldı.

Alanda, Özel'in Eskişehirlilere hitap edeceği otobüs ile basın mensupları için ayrı bir otobüs de konumlandırıldı. Miting alanında ambulanslar da hazır bekletiliyor.

İmamoğlu "casusluk" soruşturması kapsamında Çağlayan'da: İfadesi henüz alınmadıİmamoğlu "casusluk" soruşturması kapsamında ifade vermeye devam ediyor: İşte ilk sözleriGündem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Hüseyin Gün açıklaması: "Takipsizlik verildi" iddiasına yanıt verildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Hüseyin Gün açıklaması: "Takipsizlik verildi" iddiasına yanıt verildiGündem
Gündem
Yurt dışından alışverişe kısıtlama gelmişti: Sipariş edilen ürünler ne olacak?
Yurt dışından alışverişe kısıtlama gelmişti: Sipariş edilen ürünler ne olacak?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Terörsüz Türkiye" idealimize her zamankinden daha yakınız
Adalet Bakanı Tunç: "Terörsüz Türkiye" idealimize her zamankinden daha yakınız
Kandilli ve AFAD duyurdu: Diyarbakır'da korkutan deprem
Kandilli ve AFAD duyurdu: Diyarbakır'da korkutan deprem
Kartalkaya faciası davası: Üçüncü duruşma başlıyor
Kartalkaya faciası davası: Üçüncü duruşma başlıyor
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Hüseyin Gün açıklaması: "Takipsizlik verildi" iddiasına yanıt verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Hüseyin Gün açıklaması