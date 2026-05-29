CHP'nin facebook hesabının devri için onay geldi, gözler X'te
CHP'nin internet sitesinin yönetimi Kılıçdaroğlu'nun ekibine teslim edilmiş, sosyal medya hesaplarının devri için de talepte bulunulmuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu yönetimnin, CHP'nin kurumsal sosyal medya hesaplarının devri için Meta ve X'e resmi başvuruda bulunmasının ardından Meta'nın Facebook sayfalarının devrini onayladığı bilgisi geldi.
X platformu yönetimine resmi hesap devri için yapılan başvurunun ise henüz yanıtlanmadığı, X tarafındaki sürecin değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor.