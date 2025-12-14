CHP'nin gölge bakanlar kadrosu belli oldu

CHP tarafından yapılan açıklamaya göre eski adıyla "Gölge Kabine" yeni adıyla Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu.

Partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2 yıl uygulanan Gölge Bakanlık yapılanması, Parti Programı çalışmalarının tamamlanması ve Hükümet Programı hazırlıklarının başlaması üzerine, bakanlıkların takibi ve denetimi ile sınırlı kalmayan yeni ve icracı bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde icraci politikalar geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak amacıyla CAO Yürütme Kurulu oluşturulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ilk toplantısını 16 Aralık Salı günü saat 13:30’da yapacak.

Kurulda yer alan isimler şöyle:

1- Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsu

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer

4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun

5- Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale

7- Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç

8- Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota

9- İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan

10- Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen

11- Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş

12- -Millî Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek

13- Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala

14- -Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe

15- Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu

16- Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu

17- -Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

18- -Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün