CHP'nin hafta sonu mitinginin adresi de belli oldu

CHP'nin her hafta içi İstanbul'un bir ilçesinde, her hafta sonu ise başka bir kentte yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Tokat oldu.

Miting, 10 Ağustos Pazar günü saat 20:00'de Tokat GOP Bulvarı'nda (Şoförler Cemiyeti Önü) yapılacak.

39. Olağan Kurultay takvimini başlatan CHP’de delege seçimleri gelecek hafta 13 Ağustos’ta ilçe delegeleri seçimleriyle devam edecek.