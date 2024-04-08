CHP'nin Hatay adayı Savaş'tan YSK önünde açıklama: Akşama kadar karar vermesini bekliyoruz

31 Mart Yerel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir'de AKP adayı Mehmet Öntürk yüzde 44.48 oy alırken CHP’nin adayı Lütfü Savaş yüzde 44.05'te kaldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmaylarıyla birlikte YSK’ya başvurarak Hatay’da hayatını kaybeden 3 bin 389 kişinin seçmen olarak hesaplandığını ve seçimin iptal edilmesi için talepte bulundu. İtiraz sonuçlanmadan rakibine mazbata verilen Lütfü Savaş, itiraz süreci için Ankara’ya giderek YSK önünde açıklama yaptı.

Hatay'da birçok usulsüzlüğün tespit edildiğini söyleyen Savaş, “Bu tutum seçimin oldubittiye getirilmeye çalışıldığını gösteren bir hukuksuzluktur. Akşama kadar YSK’nın karar vermesini bekliyoruz.” dedi.

“31 Mart’ın mesajı, hukuka sahip çıkılmasıdır”

“3 bin 389 ölmüş seçmene oy kullanıldığı açık bir tespit olarak sunulmuştur” diyen Savaş, AKP’li Öntürk ile arasındaki oy farkının 2 bin 569 olduğunu hatırlattı.

Savaş, “Hatay hakkının yarınlarını feda etmeye niyete yoktur. Hatay halkı iradesini masa başı dayatmalara kurban etmeyecek kadar hassasiyet sahibidir.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüne atıfla “Hatay bugün artık hepimizin şahsi meselesidir” mesajı veren Savaş, YSK’daki hakimlere seslenerek, “31 Mart’ın mesajı, hukuka sahip çıkılmasıdır. Lütfen hukuka, demokrasi ve adalete sahip çıkın.” şeklinde konuştu.