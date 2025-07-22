CHP'nin HSK itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 21 Mayıs 2025 tarihinde yapılan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimlerinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu oyçokluğuyla reddetti.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu görevsizlik gerekçesiyle esasa girmeden karara bağladı.

Edinilen bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi üyelerinden 11’i görevsizlik yönünde oy kullanarak başvurunun reddi gerektiğini savunurken, 4 üye karşı oy kullandı.

CHP başvurmuştu

CHP, başvurusunda Meclis Genel Kurulu’nda yapılan seçim işleminin “eylemli içtüzük değişikliği” niteliğinde olduğunu ve bu haliyle Anayasa’ya aykırılık taşıdığını öne sürmüştü.

Ayrıca, yürütülen seçim sürecinin denetime kapalı olduğu ve Meclis iradesine gölge düşürdüğü iddialarına da yer verilmişti.

CHP tarafından 21 Mayıs 2025 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne sunulan başvuruda, TBMM’nin HSK üyelerini seçerken Anayasa ve İçtüzük hükümlerinin dışına çıktığı, yapılan uygulamanın “de facto içtüzük değişikliği” niteliği taşıdığı ileri sürülmüş; bu nedenle 1450 sayılı Parlamento kararının iptali ve yürürlüğünün durdurulması talep edilmişti.

Gerekçe ne oldu?

Habertürk’ün edindiği bilgilere göre; Anayasa Mahkemesi’nin ret gerekçesinde, söz konusu Meclis kararının eylemli bir içtüzük değişikliği sayılmakla birlikte, HSK üyelerinin seçimi gibi münhasıran TBMM’ye ait olan ve Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabi olmayan kararlar arasında yer aldığı vurgulandı. Bu nedenle başvurunun konu bakımından yetki dışında kaldığı ifade edildi.

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HSK üye belirleme sürecine tepki gösterdiği konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu mesele tam bir hukuksuzluk örneğidir. Anayasa açıkça diyor ki; ilk turda nitelikli çoğunluk aranır, ikinci turda daha düşük nitelikli çoğunluk aranır, bu da sağlanamazsa en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilir.

Ancak AKP, olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek, kendi 30 oyu ile (MHP dahil) iki adayı da belirleyip kuraya götürmeye çalışıyor. Bu bir 'cüretkârlık', hatta 'tenezzül', Anayasa’ya karşı bir yan kesicilik teşebbüsüdür.

Bu mesele tam bir hukuksuzluk örneğidir. Anayasa açıkça diyor ki; ilk turda nitelikli çoğunluk aranır, ikinci turda daha düşük nitelikli çoğunluk aranır, bu da sağlanamazsa en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilir.

Ancak AKP, olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek, kendi 30 oyu ile (MHP dahil) iki adayı da belirleyip kuraya götürmeye çalışıyor. Bu bir 'cüretkârlık', hatta 'tenezzül', Anayasa’ya karşı bir yankesicilik teşebbüsüdür."