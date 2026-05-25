CHP'nin iki il başkanlığından "Sosyal medya hesapları Kılıçdaroğlu yönetimine geçti" duyurusu

CHP'de genel başkan değişiminin yaşandığı 38. kurultay hakkında mutlak butlan kararı verilmesinin ardından CHP'li Afyonkarahisar ve Aydın İl Başkanlıklarının sosyal medya hesaplarının yönetimleri değişti.

CHP Afyonkarahisar ve Aydın il başkanlıkları, kendilerine ait Facebook hesaplarının kontrolünün Kılıçdaroğlu yönetimindeki Genel Merkez'e geçtiğini duyurdu.

Yönetici yetkileri kaldırıldı

BirGün'ün aktardığına göre CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı, resmi Facebook sayfasındaki yönetici yetkilerinin kaldırıldığını açıkladı.

İl Başkanlığı, bu hesaptan bundan sonra yapılacak paylaşımların kendilerine ait olmayacağını belirterek kamuoyundan bu paylaşımlara itibar etmemesini istedi.

Aydın’da da benzer bir gelişme yaşandı. CHP Aydın İl Başkanlığı, Kılıçdaroğlu kontrolündeki Genel Merkez yönetiminin il başkanlığına ait Facebook hesabının kontrolünü devraldığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu hesaptan bundan sonra yapılacak paylaşımların il başkanlığı tarafından yapılmayacağı vurgulandı.

İki belediye de AK Parti'ye geçmişti

2024 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'den seçilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu daha sonra AK Parti'ye geçmişti.