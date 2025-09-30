  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'nin ilk yurt dışı mitinginin adresi belli oldu
Takip Et

CHP'nin ilk yurt dışı mitinginin adresi belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurtdışında ilk mitingini 12 Ekim’de Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenleyecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'nin ilk yurt dışı mitinginin adresi belli oldu
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın ardından ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını yaptı. Toplantıda, yeni yasama yılına ilişkin çalışmalar, devam eden 39. Olağan Kurultay süreci ve dış politika gündemi ele alındı.

Edinilen bilgilere göre toplantıda özellikle ABD’nin Gazze planı üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca CHP’nin bu hafta sonu gerçekleştireceği milletvekili kampı da gündeme geldi. Kamp öncesinde Özel’in cuma günü Bolu’da miting düzenleyeceği öğrenildi.

Parti kurmayları, kurultay tarihinin gelecek hafta pazartesi günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında netleşebileceğini ifade etti.  

İlk yurt dışı mitingi Belçika'da

CHP, ayrıca yurt dışında da mitingler düzenlemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda ilk mitingin 12 Ekim’de Belçika'nın başkenti Brüksel’de yapılacağı öğrenildi.

 

Trump: Hükümet muhtemelen kapanacakTrump: Hükümet muhtemelen kapanacakDünya

 

Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?Ekonomi

 

Gündem
Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında yeni bilirkişi raporu alınacak
Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında yeni bilirkişi raporu alınacak
İzmir için "deniz suyu arıtılsın" önerisi
İzmir için "deniz suyu arıtılsın" önerisi
Ankara Valiliği: Başkentten yurt dışına direkt uçuşlar artırılacak
Ankara Valiliği: Başkentten yurt dışına direkt uçuşlar artırılacak
CHP ve TİP 'katılmayacağız' demişti! DEM Parti kararını açıkladı
CHP ve TİP 'katılmayacağız' demişti! DEM Parti kararını açıkladı
Diyarbakır'da 4 kişi, girdikleri su kuyusunda zehirlenerek öldü
Diyarbakır'da 4 kişi, girdikleri su kuyusunda zehirlenerek öldü
MGK’dan 8 maddelik bildiri: Her türlü adıma katkı sunmaya devam edeceğiz
MGK’dan 8 maddelik bildiri: Her türlü adıma katkı sunmaya devam edeceğiz