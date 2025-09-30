CHP'nin ilk yurt dışı mitinginin adresi belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın ardından ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını yaptı. Toplantıda, yeni yasama yılına ilişkin çalışmalar, devam eden 39. Olağan Kurultay süreci ve dış politika gündemi ele alındı.

Edinilen bilgilere göre toplantıda özellikle ABD’nin Gazze planı üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca CHP’nin bu hafta sonu gerçekleştireceği milletvekili kampı da gündeme geldi. Kamp öncesinde Özel’in cuma günü Bolu’da miting düzenleyeceği öğrenildi.

Parti kurmayları, kurultay tarihinin gelecek hafta pazartesi günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında netleşebileceğini ifade etti.

İlk yurt dışı mitingi Belçika'da

CHP, ayrıca yurt dışında da mitingler düzenlemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda ilk mitingin 12 Ekim’de Belçika'nın başkenti Brüksel’de yapılacağı öğrenildi.