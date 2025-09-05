  1. Ekonomim
CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne ihtiyati tedbir kararı veren dava dosyaları Ankara'ya gönderildi

CHP'nin, İstanbul İl Kongresine ihtiyati tedbir kararı veren Asliye Hukuk Mahkemesi ve "oylamaya hile karıştırma" suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan dava dosyaları Ankara'ya gönderildi.

CHP'nin, İstanbul İl Kongresine ihtiyati tedbir kararı veren Asliye Hukuk Mahkemesi ve "oylamaya hile karıştırma" suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan dava dosyaları Ankara'ya gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptaline ilişkin birleştirme talepli davaname hazırlanmıştı.

Davaname, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırma kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava ile birleştirilmiş ve 3 Ekim’e duruşma günü verilmişti.

Ankara ceza ve hukuk davası dosyalarını istemişti

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etmişti.

Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyaları talep üzerine Ankara’daki mahkemeye gönderdi.

