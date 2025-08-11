CHP'nin İstanbul mitinginin yeni adresi belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde yaptığı mitinglerin bir sonraki adresini duyurdu.

Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demeye devam ediyoruz. Adalet ve demokrasi için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Bayrampaşa’dayız. Halkımızın iradesini hep birlikte savunuyoruz" dedi.

CHP'nin Bayrampaşa mitingi 13 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da Bayrampaşa'daki Yahya Kemal Parkı Önünde yapılacak.