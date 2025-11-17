CHP'nin İstanbul mitingleri devam ediyor: Yeni adres Sultangazi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çarşamba günkü mitingin Sultangazi Gazi Cemevi önünde yapılacağını duyurdu.
CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin yeni yerini açıkladı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Halkı, hakkı ve hakikati savunuyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz. Sultangazi - Gazi Cemevi önü, 19 Kasım Çarşamba 19:30."
