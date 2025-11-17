CHP'nin İstanbul mitingleri devam ediyor: Yeni adres Sultangazi

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin yeni yerini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Halkı, hakkı ve hakikati savunuyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz. Sultangazi - Gazi Cemevi önü, 19 Kasım Çarşamba 19:30."