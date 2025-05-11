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CHP'nin İstanbul'daki beşinci miting adresi belli oldu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma ihtimaline karşı İstanbul’da her çarşamba düzenlenen protesto mitinglerinin beşincisi bu hafta Silivri’de gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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CHP'nin İstanbul'daki beşinci miting adresi belli oldu!
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler aralıksız sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonları farklı şehirlerde mitingler düzenlerken, çarşamba akşamları ise İstanbul’un çeşitli ilçelerinde halk buluşmaları gerçekleştiriyor.

Bu çarşamba yapılacak mitingin adresi ise Silivri olarak belirlendi

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ikincisi, Beylikdüzü, üçüncüsü Başakşehir, dördüncüsü ise Beyazıt Meydanı'nda olmuştu. Bu çarşamba yapılacak mitingin adresi ise Silivri olarak belirlendi. Miting, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingi şu ifadelerle duyurdu: "Adalet ve özgürlük için Silivri’deyiz! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza, tutuklu gençlere ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük demek için Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde buluşuyoruz. Silivri'den, Silivri zindanındaki yiğide selam ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"

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