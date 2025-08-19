CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisine bu hafta Üsküdar'ı ekleyecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından mitinge ilişkin paylaşım yaptı.

Dedetaş'ın paylaşımına göre CHP bu hafta İstanbul'un Üsküdar ilçesinde miting düzenleyecek.

Üsküdar Meydanı'nda 20 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek mitinge çağrı yapan Dedetaş, "Mücadelemiz, zulüm düzenini yenme mücadelesi. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz. Adalet ve demokrasi için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Üsküdar’dayız. Tüm halkımızı, iradesini savunmak üzere bekliyoruz" sözlerine yer verdi.