  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
Takip Et

CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul'da düzenlediği mitinglerin bu haftaki adresi belli oldu. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Adalet ve demokrasi için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Üsküdar’dayız" diyerek mitingin 20 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da yapılacağını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
Takip Et

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisine bu hafta Üsküdar'ı ekleyecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından mitinge ilişkin paylaşım yaptı.

Dedetaş'ın paylaşımına göre CHP bu hafta İstanbul'un Üsküdar ilçesinde miting düzenleyecek.

Üsküdar Meydanı'nda 20 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek mitinge çağrı yapan Dedetaş, "Mücadelemiz, zulüm düzenini yenme mücadelesi. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz. Adalet ve demokrasi için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Üsküdar’dayız. Tüm halkımızı, iradesini savunmak üzere bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz dava arkadaşımdırMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz dava arkadaşımdırGündem
CHP saha çalışmalarını sürdürüyor: İmamoğlu’nu tasfiye etmenin maliyeti 160 milyar dolara ulaştıCHP saha çalışmalarını sürdürüyor: İmamoğlu’nu tasfiye etmenin maliyeti 160 milyar dolara ulaştıGündem
CHP’li belediyelere operasyon: 31 Mart 204'ten beri kaç belediye başkanı tutuklandı? Oy oranları ne kadardı?CHP’li belediyelere operasyon: 31 Mart 204'ten beri kaç belediye başkanı tutuklandı? Oy oranları ne kadardı?Gündem
Gündem
‘Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi
‘Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’den "AK Parti’ye geçiyor" iddialarına suç duyurusu
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’den "AK Parti’ye geçiyor" iddialarına suç duyurusu
Söke Belediye Meclisi'nde CHP'den 5 kişi istifa etti: İki meclis üyesi AK Parti'ye katıldı
Söke Belediye Meclisi'nde CHP'den 5 kişi istifa etti: İki meclis üyesi AK Parti'ye katıldı
Sanatçı Müjdat Gezen'e soruşturma! Emniyete ifadeye çağrıldı
Sanatçı Müjdat Gezen'e soruşturma! Emniyete ifadeye çağrıldı
Memurlar Hakem Heyeti’ne seslendi: Papua Yeni Gine Kinası’yla zam verin!
Memurlar Hakem Heyeti’ne seslendi: Papua Yeni Gine Kinası’yla zam verin!
Bursa'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Bursa'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor