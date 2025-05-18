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CHP'nin İstanbul'daki yeni mitingi Pendik'te düzenlenecek

CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her çarşamba düzenlediği mitinglerin yeni adresi Pendik oldu. Pendik Sahil Tören Alanı, Atatürk Anıtı'nda 21 Mayıs günü düzenlenecek miting saat 20.30'da başlayacak.

Haber Merkezi
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CHP'nin İstanbul'daki yeni mitingi Pendik'te düzenlenecek
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CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul'da başlattığı mitingler devam ediyor.

Her çarşamba günü düzenlenen mitinglerin yeni adresi Pendik oldu. Pendik Sahil Tören Alanı, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek miting, saat 20:30'da başlayacak. Pendik mitingi CHP'nin ilçe mitinglerinden altıncısı olacak. Parti önceki hafta Silivri'de miting düzenlemişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde Pendik Sahili Atatürk Anıtı’nda buluşuyoruz" dedi.

Çelik, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana dek meydanlardayız. Mutlaka kazanacağız!" ifadelerini kullandı.

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