CHP'nin İstanbul'daki yeni mitingi Pendik'te düzenlenecek
CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her çarşamba düzenlediği mitinglerin yeni adresi Pendik oldu. Pendik Sahil Tören Alanı, Atatürk Anıtı'nda 21 Mayıs günü düzenlenecek miting saat 20.30'da başlayacak.
CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul'da başlattığı mitingler devam ediyor.
Her çarşamba günü düzenlenen mitinglerin yeni adresi Pendik oldu. Pendik Sahil Tören Alanı, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek miting, saat 20:30'da başlayacak. Pendik mitingi CHP'nin ilçe mitinglerinden altıncısı olacak. Parti önceki hafta Silivri'de miting düzenlemişti.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde Pendik Sahili Atatürk Anıtı’nda buluşuyoruz" dedi.
Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde Pendik Sahili Atatürk Anıtı’nda buluşuyoruz.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) May 18, 2025
Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana dek meydanlardayız.
Mutlaka kazanacağız!
🗓️ 21 Mayıs Çarşamba
🕣20.30
📍Pendik… pic.twitter.com/g3XVBwIOyi
Çelik, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana dek meydanlardayız. Mutlaka kazanacağız!" ifadelerini kullandı.