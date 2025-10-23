CHP'nin itirazı reddedildi: Bayrampaşa'da seçim tarihi belli oldu

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçiminin tarihi belli oldu.

Bayrampaşa'da kura ile belirlenen başkanvekili seçimleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bu kararın ardından ikinci seçim tarihi belli oldu.

İstanbul Valiliği: "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekili'ni seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" dedi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Bayrampaşa Belediye Başkanı Vekili seçimine ilişkin basın açıklamamız…



🔗https://t.co/3LHle1NELL pic.twitter.com/Zt6WyzoPS9 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 23, 2025

Valiliğin açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'Hakkında rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 16.09.2025 tarihli ve 2025/1310 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır.

Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlığı Makamının 17.09.2025 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

21 Eylül 2025 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısında Meclis Üyesi İbrahim KAHRAMAN Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 09/10/2025 tarih ve 2025/1870 sayılı kararı ile 21/09/2025 tarih ve 2025/78 sayılı Meclis kararının yürütmesinin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesince ait 22/10/2025 tarih ve 2025/1474 sayılı kararında da konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."