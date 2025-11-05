  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Son Dakika...CHP'nin kayyum itirazı reddedildi!
Takip Et

Son Dakika...CHP'nin kayyum itirazı reddedildi!

Son Dakika...CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması sonrası yaptığı itiraz reddedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son Dakika...CHP'nin kayyum itirazı reddedildi!
Takip Et

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbir amaçlı görevlendirdiği Geçici Kurulun kaldırılmasına yönelik CHP Genel Merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan itiraz kabul edilmedi. Kararın ardından Geçici Kurul mevcut görevini sürdürmeye devam edecek. Böylece Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu kayyum heyetinin görevine devam etmesine hükmedildi.

Ne olmuştu?

Kasım 2023’teki kongrede Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Ancak kongrenin iptali için açılan dava kapsamında mahkeme, 2 Eylül 2025’te aldığı ara kararla Çelik’i görevden alarak yerine kayyum heyeti atamış, heyetin başına da Gürsel Tekin’i getirmişti.

Görevden alınmasına rağmen Çelik, 24 Eylül’de yapılan olağanüstü kongrede yeniden il başkanlığına seçilmiş ve YSK’dan mazbatasını almıştı. Gürsel Tekin ise kongreden iki gün sonra partiden ihraç edilmişti.

Öte yandan aynı mahkeme, 24 Eylül’de yapılan olağanüstü kongrenin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yazı göndermiş, ancak Yüksek Seçim Kurulu bu talebi reddederek kongrenin devamına onay vermişti.

 

Kandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandıKandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandıGündem

 

Tarihte bir ilk: Trump, Suriye lideri Şara'yı Beyaz Saray’da ağırlayacakTarihte bir ilk: Trump, Suriye lideri Şara'yı Beyaz Saray’da ağırlayacakDünya

 

Ayrıntılar Geliyor

Gündem
Bakan Yerlikaya’dan “Zafiyet yok” iddialara yanıt: Alçak bir algı çalışması
Bakan Yerlikaya’dan “Zafiyet yok” iddialara yanıt: Alçak bir algı çalışması
Müsavat Dervişoğlu'ndan "Heyet İmralı'ya gitsin" sözlerine tepki: Siz varken Apo'ya, PKK'ya gerek yok
Müsavat Dervişoğlu'ndan "Heyet İmralı'ya gitsin" sözlerine tepki: Siz varken PKK'ya gerek yok
Bülent Arınç: 11 Kasım'da Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğim
Bülent Arınç: 11 Kasım'da Kavala ve Demirtaş'ı ziyaret edeceğim
Zeytinyağında büyük vurgun: 2 bin litre hileli ürün ele geçirildi
Zeytinyağında büyük vurgun: 2 bin litre hileli ürün ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı’nın 2026 bütçesi Komisyonda görüşülmeye başlandı
Ticaret Bakanlığı’nın 2026 bütçesi Komisyonda görüşülmeye başlandı
Özgür Özel duyurdu: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi
Özgür Özel duyurdu: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi