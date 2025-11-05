Son Dakika...CHP'nin kayyum itirazı reddedildi!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbir amaçlı görevlendirdiği Geçici Kurulun kaldırılmasına yönelik CHP Genel Merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan itiraz kabul edilmedi. Kararın ardından Geçici Kurul mevcut görevini sürdürmeye devam edecek. Böylece Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu kayyum heyetinin görevine devam etmesine hükmedildi.

Ne olmuştu?

Kasım 2023’teki kongrede Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Ancak kongrenin iptali için açılan dava kapsamında mahkeme, 2 Eylül 2025’te aldığı ara kararla Çelik’i görevden alarak yerine kayyum heyeti atamış, heyetin başına da Gürsel Tekin’i getirmişti.

Görevden alınmasına rağmen Çelik, 24 Eylül’de yapılan olağanüstü kongrede yeniden il başkanlığına seçilmiş ve YSK’dan mazbatasını almıştı. Gürsel Tekin ise kongreden iki gün sonra partiden ihraç edilmişti.

Öte yandan aynı mahkeme, 24 Eylül’de yapılan olağanüstü kongrenin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yazı göndermiş, ancak Yüksek Seçim Kurulu bu talebi reddederek kongrenin devamına onay vermişti.

