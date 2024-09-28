CHP'nin kedisi Şero hayatını kaybetti. Uzun yıllardır partinin genel merkezinde yaşayan ve CHP'nin maskotu olarak siyasi gündemde de zaman zaman yer alan Şero, 20 yaşını geçmişti.

Şero'nun bir süredir tedavi gördüğü Cat Hospital Kedi Hastanesi Başhekimi Doktor Tarkan Özçetin, Şero'nun bu sabah yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Özçetin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Büyük üzüntüyle bildiriyoruz ki, 20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP'nin kedisi ŞERO, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir.

20'yi bulan İleri yaşı ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanemizde gözetim altında olan ŞERO, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki aramızdan ayrılmıştır. ŞERO'nun tıbbi süreci titizlikle takip edilmiş, en ileri teknolojiler ve uzman kadromuzun desteğiyle gereken her türlü tedavi uygulanmıştır.

Ancak, yaşa bağlı gelişen kronik sağlık sorunları sonucunda, sabah saatlerinde yaşamını yitirmiştir. Başta CHP Ailesi, tüm sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Büyük üzüntüyle bildiriyoruz ki, 20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP'nin kedisi ŞERO, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir. 20'yi bulan İleri yaşı ve yaşa bağlı… pic.twitter.com/G0j1aXx12i — Tarkan Özçetin (@DrTarkanOzcetin) September 28, 2024

Şero, CHP Genel Merkezi'nin bahçesine defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kedi Şero, 20 sene yaşadığı CHP Genel Merkezi'nin bahçesine defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede 20 yaşında yaşamını yitiren kedi Şero, uzun yıllar yaşadığı CHP Genel Merkezi'nin bahçesine defnedildi.

2004 yılında CHP Genel Merkezi binası inşaatında dünyaya gelen ve bugüne kadar Genel Merkez binasında yaşamını sürdüren CHP’nin kedisi Şero’nun defin törenine Özgür Özel de katıldı.