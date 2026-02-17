CHP'nin köprü yürüyüşü! Özgür Çelik'in önü kesildi: Duvardan mı çıkalım?

stanbul Boğazı'ndaki köprülerin özelleştirileceği iddiasına karşı CHP tarafından Ortaköy'den Arnavutköy'e düzenlenmek istenen yürüyüş, valilik kararıyla yasaklandı.

Bugün saat 17.00'de başlaması planlanan yürüyüş öncesinde Ortaköy'deki tüm sokaklar polis barikatlarıyla kapatıldı. Partililerin alanda toplanmasıyla birlikte yüzlerce polis bölgeyi kontrol altına aldı. Çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra TOMA'ların da alana konuşlandırıldığı görüldü.

Müzakereden sonuç çıkmadı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, basın açıklamasının ardından partililerle birlikte yürüyüşe başlamak istedi. Ancak emniyet yetkilileri, yürüyüşe izin verilmeyeceğini kendilerine bildirdi.

Yasak kararına rağmen CHP'lilerin sloganlar eşliğinde alandaki bekleyişi sürerken, polisle müzakereler de devam etti. Edinilen bilgilere göre, Çelik'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç alınamadı. Bunun üzerine kalabalığın polis kontrolü altındaki alandan tahliye edilmesine karar verildi. Partiler, belirlenen noktalardan alanı terk etmeye başladı.

Özgür Çelik'in önü kesildi

Tahliye sırasında, ablukadan çıkarak yürüyen Özgür Çelik ve beraberindeki küçük grubun önü polis tarafından kesildi. Çelik, kaldırımda yürüdükleri ve araçlarına gitmek istediklerini öne sürerek engellenmelerine tepki gösterdi.

Çelik, "Böyle bekleyeceksek bizim zaman sorunumuz yok ama bunun manası nedir?" diyerek tepki gösterdi. Ardından öbür yöne yürüyen Çelik ve beraberindekilerin yolu yeniden kesildi.

Özgür Çelik ve beraberindekiler polis ablukasına alındı, polis "basın açıklaması sona ermiştir" anonsu geçti. Özgür Çelik ablukaya "Tamam açın dağılalım, nereden gidelim, duvardan mı çıkalım?" diye tepki gösterdi.