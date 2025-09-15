  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'nin kurultay davası: Adliye önüne 9 otobüs polis geldi
Takip Et

CHP'nin kurultay davası: Adliye önüne 9 otobüs polis geldi

CHP'nin kurultay davası öncesi 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bulunduğu Dışkapı Adliyesi önüne polisleri taşıyan dokuz otobüs getirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'nin kurultay davası: Adliye önüne 9 otobüs polis geldi
Takip Et

CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde saat 10.00'da görülecek. Duruşma öncesi davanın görüleceği Dışkapı Adliyesi'nde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.

CHP'nin kurultay davası: Adliye önüne 9 otobüs polis geldi - Resim : 1

Çok sayıda çevik kuvvet polisi adliye önünde hazır bekletiliyor

Geçtiğimiz üç duruşmadaki durumun aksine bugün görülecek duruşma öncesi dokuz otobüsle çok sayıda çevik kuvvet polisi adliye önünde hazır bekletiliyor. Duruşmaya basının da ilgisi yoğun. Pek çok farklı basın kuruluşundan gazeteci sabahın erken saatlerinden itibaren adliye önünde yerini aldı.

Stellantis Başkanı John Elkann: “Tofaş ile birlikte önümüzde büyük fırsatlar var”Stellantis Başkanı John Elkann: “Tofaş ile birlikte önümüzde büyük fırsatlar var”Otomotiv

 

Merkez Bankası ‘enflasyon’ konusunda makale yarışması açtıMerkez Bankası ‘enflasyon’ konusunda makale yarışması açtıEkonomi

 

Gündem
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi