CHP'nin kurultay davası ertelendi

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla başlatılan yargı süreci devam ediyor. Söz konusu davanın beşinci duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Savcı, geçtiğimiz günlerde İBB Davası'nda 'etkin pişmanlıktan' yararlanıp tahliye olan Adem Soytekin'in ifadesinin alınmasını talep etti. Dava, 1 Temmuz’a ertelendi.

Adem Soytekin kimdir?

Adem Soytekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın tutuklu sanıkları arasında yer alıyordu.

Soytekin, etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmıştı. Bu süreçte tutuklu kalmaya devam eden Soytekin, davada geçen hafta savunmasını yapmış ve tahliye edilmişti .

İddianameden

İddianamede; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş, eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Kurultaya ilişkin "mutlak butlan" olarak bilinen dava dosyası ise İstinaf sürecinde.

Mutlak butlan tartışmaları

Dava sürecinde söz konusu kurultayla ilgili mutlak butlan tartışmaları da yaşanmıştı. Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını öne sürüp, delege iradesinin sakatlandığını iddia ediyor.

Kurultayın yok hükmünde ( mutlak butlan ) sayılmasını isteyen davacılar, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi gerektiğini savunuyor. Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.