CHP’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili adayı belli oldu
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bugün gerçekleştirilecek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği seçimi için partilerinin adayının Gülşah Yıldırım Genç olduğunu açıkladı.
CHP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği için Gülşah Yıldırım Genç’i aday gösterdi. Partinin Sözcüsü Müslim Sarı, adaylık kararını kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tutuklanmasının ardından belediye başkanvekilliği için bugün saat 14.00’te seçim yapılacak.
Sarı, yapılan değerlendirmelerin ardından aday ismin netleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda partimizin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili adayını Gülşah Yıldırım Genç olarak belirledik. Partimize ve Mersin halkına hayırlı uğurlu olsun."