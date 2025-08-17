CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi" yarın Aydın'da

  1. Ekonomim
CHP, yarın saat 20:00'de Aydın'da miting düzenleyecek. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesinde konuşan CHP Aydın İl Başkanı Saatçı, "Aydın tarihinde görülmemiş bir miting yapacağımıza inanıyorum. Aydın halkında gerçek bir nefret var. Verdikleri oyun hesabını soruyorlar" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesinin yankıları devam ediyor. Geçişe Aydın halkı ve CHP içerisinde tepkiler devam ederken CHP, yarın Aydın’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 47'ncisini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

"Aydın tarihinde görülmemiş bir miting yapacağımıza inanıyorum"

Aydın’da ilk olacak bir mitinge imza atacaklarını belirten Saatçı, “Yarın saat 20.00’de Genel Başkanımız Özgür Özel ile beraber bir miting düzenlenecek. Mitingde alanın dolacağına eminiz. İl Başkanlığı olarak hazırlık için aktif bir çalışma içerisindeyiz. 17 ilçe başkanımızla birlikte alanı dolduran çok büyük bir miting yapacağımıza inanıyorum. Aydın tarihinde görülmemiş bir miting yapacağımıza inanıyorum” dedi.

"Onun yaptırdığı istifanın iki katına üye yapmaktayız"

İstifaların ardından partiye üye kayıtlarının arttığını kaydeden Saatçı, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanı, partisinden istifa ettikten sonra personeli işi, aşı ve partiyle zorladılar. İstifalar vardı. Ama o günden sonra tüm örgütümüzle inanılmaz bir üye kaydına başladık. Tüm ilçelerimizde üye kayıtlarımız had safhaya geldi. Onun yaptırdığı istifanın iki katını üye yapmaktayız. Halkımıza, örgütümüze teşekkür ediyorum."

"Biz grup olarak hala çok farklı öndeyiz"

İstifalara rağmen Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aritmetiğin halen CHP lehinde olduğunu belirten Saatçı, “Üç ilçe belediye başkanımız partimizi terk etti. Onlar zaten geldikleri yere döndüler. Büyükşehir Belediye Meclismizde biz ekseriyetle fazlayız zaten. Şöyle söyleyebilirim. İstediklerini alamadılar. Biz grup olarak hala çok farkla öndeyiz. Bunu almaları da mümkün görünmüyor. Çünkü belediye meclis üyelerimiz CHP’lidir” diye konuştu.

"Verdikleri oyu haram ediyorlar"

Halkın Çerçioğlu’na tepkili olduğunu söyleyen Saatçı şu ifadeleri kullandı:

“Aydın halkında gerçek bir nefret var. Verdikleri oyun hesabını soruyorlar. Verdikleri oyu haram ediyorlar. Halk, CHP’nin ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in arkasında duruyor. Halkımız gösterecektir ki ilk yerel seçimde büyükşehiri ve üç ilçe belediyesini alacağız. 35 kişilik bir meydandayız. Bu alan dolacak ve hatta almayacak. Çok başarılı bir miting yapacağız. Halkımız bize inansın ve güvensin. Biz mücadeleye devam ediyoruz.”

