CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yeni adresi Bağcılar
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri Bağcılar’da devam edecek.
CHP, Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda belediye başkanı ve yetkilinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri devam ediyor.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan çağrıda, “Halkın iktidarını birlikte kuracağız! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz” denildi.
Özgür Özel: Bu kara düzene karşı 85. eylemimizde Bağcılar’da buluşuyoruz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam (28 Ocak) saat 19:30’da Bağcılar Meydanı’nda düzenlenecek eylem öncesi şu paylaşımda bulundu:
“Emekli eziliyorsa, yarın işçi susturulur. İşçi susturulursa, çiftçi de esnaf da susturulur. Kimse bu kara düzenden tek başına kurtulamaz. Birleşeceğiz, birleşe birleşe kazanacağız! Bu kara düzene karşı 85. eylemimizde Bağcılar’da buluşuyoruz.”
Emekli eziliyorsa, yarın işçi susturulur.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 27, 2026
İşçi susturulursa, çiftçi de esnaf da susturulur.
Kimse bu kara düzenden tek başına kurtulamaz.
Birleşeceğiz, birleşe birleşe kazanacağız!
Yarın bu kara düzene karşı 85. eylemimizde Bağcılar'da buluşuyoruz.
28 Ocak Çarşamba | 19.30 |… pic.twitter.com/LULcqqgAhn
Özgür Çelik: İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle dedi:
“Halkın iktidarını birlikte kuracağız! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz.”
Halkın iktidarını birlikte kuracağız!— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) January 24, 2026
Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz.
📍 Bağcılar Meydanı
🗓️ 28 Ocak Çarşamba | 19.30 pic.twitter.com/e655NRruuU