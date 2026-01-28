CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yeni adresi Bağcılar

CHP, Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda belediye başkanı ve yetkilinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan çağrıda, “Halkın iktidarını birlikte kuracağız! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz” denildi.

Özgür Özel: Bu kara düzene karşı 85. eylemimizde Bağcılar’da buluşuyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam (28 Ocak) saat 19:30’da Bağcılar Meydanı’nda düzenlenecek eylem öncesi şu paylaşımda bulundu:

“Emekli eziliyorsa, yarın işçi susturulur. İşçi susturulursa, çiftçi de esnaf da susturulur. Kimse bu kara düzenden tek başına kurtulamaz. Birleşeceğiz, birleşe birleşe kazanacağız! Bu kara düzene karşı 85. eylemimizde Bağcılar’da buluşuyoruz.”

28 Ocak Çarşamba | 19.30 |… pic.twitter.com/LULcqqgAhn — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 27, 2026

Özgür Çelik: İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

