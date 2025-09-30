  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'nin milletvekili kampı Bolu’da yapılacak: Gündemde neler var?
Takip Et

CHP'nin milletvekili kampı Bolu’da yapılacak: Gündemde neler var?

CHP’nin yeni yasama yılı için düzenleyeceği milletvekili kampı, Bolu Abant’ta 3-5 Ekim tarihlerinde yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında gerçekleşecek kamp öncesinde 3 Ekim Cuma akşamı Bolu’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenlenecek.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'nin milletvekili kampı Bolu’da yapılacak: Gündemde neler var?
Takip Et

CHP grubunun her yasama yılının başında yaptığı milletvekili kampı, bu yıl üçüncü kez Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanıyor.

CHP’nin kampı, 3-4-5 Ekim’de, Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Abant’ta bir otelde yapılacak. CHP Genel Başkanı Özel ve milletvekilleri, 3 Ekim Cuma günü, Bolu’ya giderek kampın yapılacağı otele yerleşecek. Program, 4 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

Kampın gündeminde 2025-2026 yasama yılı boyunca milletvekillerinin ve partinin yol haritası, kasım ayında yapılması planlanan 39’uncu Olağan Kurultay olacak.

CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlar, partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer belediye başkanlarının tutukluluğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik olarak yürütülen konser soruşturması, ilçe ve il mitingleri, TBMM’de faaliyet yürüten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları ile 2026 yılı bütçesi de kamptaki gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Kamp öncesi Bolu mitingi

CHP’nin Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta sonu farklı bir ilde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi de kampın yapılacağı Bolu olacak.

Buna göre, kamptan önce 3 Ekim Cuma günü düzenlenecek olan miting, saat 18:00’de Kent Meydanı’nda yapılacak. Özgür Özel, 59’uncu mitingde Bolulu vatandaşlarla bir araya gelecek.

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek Vakfı’nın açılışında konuştu: Sütte leke var, Ferdi’de leke yokÖzgür Özel, Ferdi Zeyrek Vakfı’nın açılışında konuştu: Sütte leke var, Ferdi’de leke yokGündem
Adalet Bakanı Tunç, Özgür Özel’in yedi soruluk önergesini yanıtladı: Gizli soruşturmalarla ilgili bilgimiz yokAdalet Bakanı Tunç, Özgür Özel’in yedi soruluk önergesini yanıtladı: Gizli soruşturmalarla ilgili bilgimiz yokGündem
Gündem
Tanju Özcan geri adım atmadı: Bugün olsa gene yaparım. Pişman değilim
Tanju Özcan geri adım atmadı: 'Bugün olsa gene yaparım'
Antalyaspor AŞ'den 'hafriyat operasyonu' açıklaması
Antalyaspor AŞ'den 'hafriyat operasyonu' açıklaması
Sivas'ta TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: Üçü ağır 18 kişi yaralandı
Sivas'ta TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: Üçü ağır 18 kişi yaralandı
İstanbul'da yağış devam edecek mi? Uzmanı cevap verdi
İstanbul'da yağış devam edecek mi? Uzmanı cevap verdi
İTÜ öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk'un şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı
İTÜ öğrencisinin şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı
Özgür Özel’den "Gazze planı" açıklaması: Kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir
Özgür Özel’den "Gazze planı" açıklaması: Kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir