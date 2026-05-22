CHP'nin 'mutlak butlan' itirazına mahkemeden ret
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hamidi Yakupoğlu, YSK'ya başvuruda bulunmuştu.
Tedbir kararının kaldırılması Yargıtay sürecinde de Özgür Özel ve yönetiminin CHP'nin başında kalması anlamına gelecekti. İtirazın reddedilmesiyle bu olasılık ortadan kalktı.