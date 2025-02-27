CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu: "Cumhurbaşkanı, tarihin en büyük hezimetini yaşayacak"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçiminde aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık süreci ve planlamalarıyla bilgi vermek üzere CHP milletvekilleri, PM üyeleri, MYK üyeleri, il, ilçe başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi.

"Kurtuluş yok tek başına, hep birlikte görev başına"

"Sen seç tarihe geç" başlıklı programın hazırlıkları başladı. Salonda ve salon girişine sloganın bulunduğu çok sayıda görsel asıldı.

Program öncesinde partililere İmamoğlu’nun hedeflerini özetleyen bir broşür dağıtıldı. “Kurtuluş yok tek başına haydi hep birlikte görev başına” başlıklı broşür İmamoğlu‘nun "büyük ailemizin sevgili üyeler" hitabı ile başladı.

"O sandık milletin önüne gelecek"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaseti dizayn etmeye çalıştığını belirten İmamoğlu şunları söyledi:

“O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek. Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar. Tarihin en büyük hezimetini onlara yaşatacak olan on binlerce insan var. Onlara güle güle demeyi, onları göndermeyi dört gözle bekliyorum."

“Biz hukukun üstünlüğüne inanıyor ve bu yolda mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Kıymetli dostlarım, kıymetli partimizin, bu büyük çatının bize verdiği sorumlulukla çıktığımız bu yolculukta çok derin, çok büyük sorumluluklarımız, zorluklarımız, meşakkatli bir yolculuğumuz var.”

"102 yıldır en önemli kavşaklarda CHP vardı"

Partililere seslenen İmamoğlu, “Dünya yeniden kurulurken biz de Türkiye’nin bu yeni dünyada nasıl bir yer alacağına hep birlikte karar vereceğiz. 102 yıldır en önemli kavşaklarda, en hayati kararları Cumhuriyet Halk Partisi verdi” dedi.

Kendisine açılan davaları hatırlatan İmamoğlu, “Siyasi yasak getirmek istiyorlar. Partimizin kurultayını iptal etmek, partimize kayyum ataması için süreç takibi yapıyorlar. Gözleri o kadar kararmış ki bu milletin kararından yılmadığını, yaptığı seçimleri, yaptığı tercihleri asla zalimlerin zulmüne kurban etmediğini, asla, seçimlerin, özellikle tercihlerinin, seçme yetkisinin elinden alınmasına asla izin vermediğini unutmuşlar” diye konuştu.

“Yola çıkıyoruz”

İmamoğlu şöyle devam etti:

“Bizim tek derdimiz ve tek hayalimiz var, değerli dostlarım. Bir avuç insanın yerle bir ettiği devlet yapısını, hukuk sistemini, demokrasiyi, ekonomiyi, eğitimi, sağlığı yeniden inşa etmek; devleti bir avuç insanın değil, milletin çıkarlarının, güvenliğinin, geleceğinin bekçisi hâline getirmek. Yüce Türk milleti devlet geleneğimizi iyi bilir. Bizim devlet geleneğimizde ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı vardır. Bu amaç her şeyden önce makama değil, mücadeleye odaklanmayı gerektiriyor. Bu mücadele milletin onayını, seçim kazanmayı, ülkeyi iyi yönetebilmeyi gerektiriyor.”

“İşte bunun için yola çıkıyoruz” diyen İmamoğlu, bu yolda kapris, kompleks ve egonun olmayacağını vurguladı. Bu yolda ortak aklın olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Bu yola kendime güvendiğim kadar size güvendiğim için çıkıyorum. Bütün engelleri, kıymetli dostlarım, bütün badireleri, bütün bedelleri birlikte göğüsleyeceğimiz için rahat, huzurlu ve mutluyum” dedi.

“Uzun ve zahmetli bir yola çıkıyoruz”

İmamoğlu, yol haritasını da açıkladı. Partizanlık yapmayacaklarını, Türkiye’yi ayağa kaldıracak iktidarı kuracaklarını vurgulayan İmamoğlu, parti genel merkezinden millete seslendi:

“Aziz milletimize seslenmek istiyorum. İsraf, iş bilmezlik ve kimin, özellikle kimin nasıl yönettiği belli olan kibrin sebep olduğu ekonomik krizden, yaşanan derin yoksulluktan, her gün kriz yaratan siyasetten, giderek artan toplumsal çürümeden, adalet, eğitim ve sağlık sistemlerimizdeki çöküşten, her yere üşüşmüş olan mafya ve çetelerden, iş kazasında, yangında, depremde ihmal sebebiyle yaşanan ölümlerden ve sonu hiç gelmeyecekmiş gibi duran bu karanlıktan yorulmuş, bitap düşmüş olan büyük milletimize sesleniyorum. Müsterih olun. İçinizi ferah tutun. Şafak söküyor. Uzun ve zahmetli bir yola çıkıyoruz. Bu düzeni değiştirmek, umudu ve güveni yeniden inşa etmek, artık bu karanlıktan yorulan milletimizi iyileştirmek, Türkiye’yi dünyada hak ettiği noktaya yükseltmek için yola çıkıyoruz.”

"Rakibimiz büyük bir panik yaşıyor"

İmamoğlu'nun sözlerinin devamı şöyle:

"CHP değişirse, Türkiye değişir. CHP silkindi, değişmeye başladı. Değişimi başlattı. 2023 kurultayında üzerindeki o seçim sonrası çökmüşlüğü, kaybedilen genel seçim sonrası umutsuzluğu attı. 31 Mart 2024 gününden bugüne Türkiye'nin birinci partisiyiz. Biz artık yola çıkmak zorunda olduğumuzu ilan etmeliyiz. CHP'yi değişimi başlattık, güçlendirdik, şimdi sıra Türkiye'yi değiştirmekte. Bugün bu yola çıkıyoruz.

Bir karar vereceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyecek ve büyük ve kutlu bir yolculuğa başlayacağız. Partimiz cumhurbaşkanı adayını belirleme kararı vermiştir. Rakibimiz büyük bir panik yaşıyor. Çünkü onlar bugüne kadar kendilerine rakipsiz zannettiler. Rakiplerini kendileri belirleyebilir zannettiler, iktidarlarını sonsuz zannettiler. Aday belirleyeceğimiz için ve ortaya koyduğumuz bu demokratik bir süreç için çok büyük bir kaygıya ve korkuya kapıldılar. Bu milletin onlara verdiği yetkiyi istismar etmeye başladılar. "

“Niçin gündemimizde hep hukuksuzluk var?”

İmamoğlu şu soruları yöneltti:

“Niçin bizim gündemimizde sürekli hukuksuzluk, yoksulluk, yolsuzluk, enflasyon ve hayat pahalılığı var? Niçin akşam haberlerini izlediğimizde en fazla koca koca adliye binalarını, emniyet binalarını görüyoruz? Niçin kameralar emniyet binalarının, adliye binalarının önünden yayın yapıyor? Niçin sürekli evde, işte, dışarıda hayat pahalılığı, geçim sıkıntısını, kimlerin tutuklandığını ve kimlerin yargılandığını konuşuyoruz? Bütün bunların tek bir sebebi var. 23 yıllık iktidarın kibrine kapılmış, zamanı dolmuş, milletin dertlerine çare olamayan ve artık sebep oldukları durumu bile görmekten aciz bir yönetimle karşı karşıyayız.”

Erdoğan’a seslendi: "Tek başına yönetemedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi yönetemediğini vurgulayan İmamoğlu, “Türkiye’deki bütün yönetimin sorumluluğu tek kişinin, Cumhurbaşkanının sırtına yüklendi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu koskoca ülkeyi kendi başına yönetemedi. Cumhurbaşkanı adına sorumsuzca yetki kullanan bürokratik bir oligarşi oluşturuldu. Türkiye seçilmişlerin değil, atanmışların yönettiği bir ülke oldu” diye konuştu.

Erdoğan’a seslenen İmamoğlu, “Bu iktidar için de büyük bir sorundur, sizin için de büyük bir sorundur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetme sorumluluğu sizde ve millet bu yetkiyi size verdi, atanmış yargı mensuplarına vermedi. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Bu büyük ülke böyle yönetilemez” dedi.

"Türkiye’yi parlamenter demokrasiye kavuşturmak zorundayız"

İmamoğlu, Türkiye’nin atanmışlarla yönetilemeyeceğini vurguladı, “Türkiye milleti temsil etmeyen insanlar tarafından yönetilen bir ülke olamaz. Türkiye milleti temsil eden meclisin güçsüz ve sözünün kıymetsiz olduğu bir ülke olamaz. Türkiye seçilmişlerin yönettiği bir ülke olmak zorundadır. Türkiye’yi bir an önce parlamenter demokrasiye kavuşturmak zorundayız” diye konuştu.

“Savcıların ve hakimlerin sorumluluk alacağı günler yakın”

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Çok değerli devlet çalışanları işte tam da bu davamıza ve yol haritamıza sahip çıkacaklar. Ne yazık ki büyük bir yolculuğa çıkarken özellikle devlet çalışanlarımızla birlikte adalet mekanizmasının bugün getirildiği yerden büyük bir utanç duyan bu memleketin çok kıymetli savcılarımız ve hâkimlerimiz olduğunu biliyorum Onların büyük sorumluluk alacağı günler yakındır."

"Eğitimin çökertilmesinden acı duyan öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz var. Onlar yine bu yolculuğun en önemli neferleri olacaklar. Geleceği çalınan pırıl pırıl gençlerimiz, ülkemizin yetenekleri ve kıymetini bilmediğimiz dâhilerimiz işte bu güç, büyük davanın ortağı, sahibi olacaklar ve davamıza sahip çıkacaklar. Hülasa hep birlikte büyük bir yolculuğa çıkıyoruz. Milletimizi birlikte yazacağımız bir hikâyeye, hak ettiğimiz bir geleceğe buradan Cumhuriyet Halk Partisi’nden davet ediyoruz.”