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CHP'nin Parti Sözcüsü Sarı: Temaslar var, giden arkadaşlarımız gelecek

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Hatay’da yaptığı açıklamada partide yaşanan ayrışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ayrılan isimlerin yeniden CHP’ye döneceğini savundu.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP'nin Parti Sözcüsü Sarı: Temaslar var, giden arkadaşlarımız gelecek
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CHP'nin Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Hatay’da belediye meclis üyeleri ve parti üyeleriyle bir araya geldi.

CHP’nin içinden geçtiği sürece değinen Sarı, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Hep beraber partimize sahip çıkarak süreci yönetmeye çalışıyoruz. Partide bir ayrışma süreci var. Ben dünkü basın toplantısında da söyledim: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp gitmenin hiçbir rasyonel, akılcı gerekçesi yoktur" ifadelerini kullandı.

CHP’de geçmişte siyasal, ideolojik ayrışmalar olduğunu ancak bugün yaşanan ayrışmanın ideolojik ya da politik gerekçelerinin olmadığını söyleyen Sarı, "Arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan nerede ayrıştıklarını izah etmeleri gerekir. Böyle bir ayrılık yok. O yüzden ben giden arkadaşlarıma diyorum ki: Her zaman kapıları bu kadar sert kapatmayın, açmak zorunda kalacaksınız. Kalan arkadaşlarıma da diyorum ki: Giden arkadaşlarımıza saygısızlık yapmayın, onlar gelecek. Kısa bir süre sonra bunları göreceksiniz. Temaslar var, gelmek isteyenler var, birleştirmek isteyenler var; hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

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