  CHP'nin Sarıyer'deki binasına "Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi" tabelası asıldı
CHP'nin Sarıyer'deki binasına "Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi" tabelası asıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul'daki çalışma ofisine "Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi" tabelası asıldı.

CHP'nin Sarıyer'deki binasına "Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi" tabelası asıldı
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde il başkanı seçilen Özgür Çelik ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından, Özgür Özel’in İstanbul'daki çalışma ofisi olarak kullanılacağı açıklanan Sarıyer'deki CHP eski il binasına "Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi" tabelası asıldı.

Özel, bugün Sariyer'deki çalışma ofisinde DEM Parti heyetini ağırlayacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanması ve CHP'ye yönelik operasyonlara karşı dayanışma ziyareti kararı almıştı.

Ziyaret bugün saat 15:00'te gerçekleştirilecek.

