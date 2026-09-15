CHP'nin temyizden feragat kararı: Kurultay ve Yargıtay sürecini nasıl etkileyebilir?

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CHP, "mutlak butlan" kararına karşı Özgür Özel ekibinin yaptığı temyiz başvurusundan feragat etti. CHP yönetimi, kararın olağan kongre takviminin gecikmemesi amacıyla alındığını açıkladı.

Yargıtay'da bulunan temyiz dosyasının akıbeti ve feragat kararının 38. Olağan Kurultay'a ilişkin hukuki sürece etkisi ise tartışma konusu oldu.

CHP yönetimi, temyiz incelemesinin uzamasının olağan kongre sürecini geciktirebileceği görüşünde.

CHP Genel Başkanlığı döneminde Yargıtay'a temyiz başvurusunu yapan YENİ Parti lideri Özgür Özel ve yönetimi, feragat kararının dosyanın Yargıtay tarafından incelenmesini engellemeyeceğini savunuyor.

CHP: Amaç olağan kongre sürecinin gecikmemesi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, temyizden feragat kararının 10 Eylül'de yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alındığını açıkladı.

Sarı, temyiz incelemesinin uzun sürmesinin olağan kongre sürecini geciktirebileceği değerlendirmesiyle CHP adına yapılan başvurudan feragat edildiğini belirtti.

Sarı ayrıca, temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurduğunu, bu nedenle söz konusu kişilerin davadaki taraf olma durumlarının ortadan kalktığını savundu.

YENİ Parti: Yargıtay dosyayı incelemeli

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise CHP'nin feragat kararına tepki gösterdi.

Emir, dosyanın Yargıtay tarafından incelenmesi halinde "mutlak butlan" kararının esastan kaldırılacağı ve tedbir kararının da büyük ihtimalle sona ereceğini belirterek, CHP yönetiminin bu nedenle temyizden feragat ettiğini söyledi.

Emir ayrıca, dosyadaki ihtiyati tedbir kararı nedeniyle davacı ve davalı tarafların hukuki durumunun örtüştüğünü belirterek, Özgür Özel'in söz konusu karardan zarar gören kişi sıfatıyla yaptığı başvurunun CHP yönetimi tarafından geri çekilemeyeceğini savundu.

"Feragat Yargıtay incelemesini otomatik olarak sona erdirmiyor"

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı dönemindeki hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Gül Çiftçi de feragat kararının Yargıtay incelemesini otomatik olarak sona erdirmediği görüşünde.

Çiftçi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 394. maddesine işaret ederek, ihtiyati tedbir kararından zarar gören üçüncü kişilerin itiraz hakkı bulunduğunu söyledi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuşan Çiftçi, Özel'in CHP'den ayrılmış olmasının, kurultay sürecinde alınan kararlardan etkilenmiş olma niteliğini ortadan kaldırmadığını savundu. Çiftçi bu nedenle dosyanın Yargıtay tarafından incelenmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesinin ardından tedbirli olarak disipline sevk ettiği isimler arasında yer alan Çiftçi, "Eğer mutlak butlan kararı iptal edilirse, şu andaki CHP yönetiminin aldığı kararlar geçersiz olur ve Özgür Özel'in genel başkanlığı dönemindeki yönetim görevine geri döner" dedi.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ihtiyati tedbir kararına karşı itirazı düzenleyen 394. maddesinin üçüncü fıkrasında, ihtiyati tedbirin uygulanması nedeniyle menfaati açıkça ihlal edilen üçüncü kişilerin, tedbiri öğrendikleri tarihten itibaren bir hafta içinde tedbirin şartlarına ve teminata itiraz edebileceği belirtiliyor.

38. Olağan Kurultay hangi delegelerle yapılacak?

Temyizden feragat kararı, 38. Olağan Kurultay'ın hukuki durumu ve yeni kurultayın hangi delegelerle yapılacağı tartışmasını da gündeme getirdi.

Özgür Özel ekibinin partiden ayrılmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en kısa sürede kurultay yapması ve aday olmaması çağrısında bulunan bazı milletvekilleri, yeni bir kongre takviminin başlatılamayacağını savunuyor.

Bu görüşe göre yapılması gereken, mevcut kurultay delegeleriyle 38. Olağan Kurultay'ı yeniden toplamak ve yarım kalan süreci tamamlamak.

Gürsel Erol: Yeni kongre değil, 38. Kurultay tamamlanmalı

CHP Genel Başkanlığı için adı geçen isimlerden Gürsel Erol da yeni kongre takvimine karşı çıktı.

Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Merkezi'nin 10 Eylül itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmasının hukuken mümkün olmadığını savundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kongre takvimini değil, doğrudan 38. Olağan Kurultay'ı iptal ettiğine dikkat çeken Erol, mevcut kurultay delegeleriyle 38. Olağan Kurultay'ın toplanarak tamamlanması gerektiğini söyledi.

CHP içinde Kılıçdaroğlu'na muhalif bazı isimlerin de mevcut 38. Olağan Kurultay delegeleriyle kurultayın bir an önce toplanması yönünde çağrı yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

CHP'nin yeni kongre takvimi

CHP yönetimi 10 Eylül'de yeni olağan kongre takvimini açıklamıştı. Takvime göre üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmesinin ardından listeler 28 Ekim'de askıya çıkarılacak.

Mahallelerde ilçe kongre delegelerinin seçimlerinin 11 Kasım'da yapılması, ilçe kongrelerinin 12 Aralık'ta başlaması planlanıyor. İl kongrelerinin ise 14 Şubat 2027'ye kadar tamamlanması öngörülüyor. CHP yönetimi, 38. Olağan Kurultay'ın en erken mart ayında yapılmasını planlıyor.

Yargıtay'ın önündeki dosya ne olacak?

Temyiz başvurusundan feragat edilmesinin ardından hukuki tartışmanın en önemli başlıklarından biri de Yargıtay'daki dosyanın akıbeti oldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 38. Olağan Kurultay hakkında "mutlak butlan" kararı vermiş ve Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

CHP'nin temyizden feragat etmesi, Yargıtay'ın dosyayı nasıl ele alacağı sorusunu da gündeme getirdi.

Siyasi kulislerde ve hukuk çevrelerinde, temyizden feragat kararının ardından Yargıtay'daki dosyanın akıbetine ilişkin üç farklı senaryo konuşuluyor.

İlk senaryoya göre, CHP'nin temyizden feragat etmesi nedeniyle Yargıtay temyiz incelemesini sürdürmeyecek ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay'a ilişkin "mutlak butlan" kararı kesinleşecek.

Konuşulan bir başka seçenek ise Özgür Özel'in başvurusu ile ihtiyati tedbir kararından zarar gören kişilerin itiraz hakkı bulunduğu yönündeki hukuki değerlendirmeler dikkate alınarak Yargıtay dosyayı incelemeye devam edebilecek.

Bu durumda Yargıtay'ın önce ihtiyati tedbir kararını, ardından da "mutlak butlan" kararını kaldırması ihtimali gündeme geliyor.

Yargıtay'ın dosyayı incelemesi ve tedbir kararını, ardından da "mutlak butlan" kararını kaldırması halinde ise eski yönetimin görevine dönmesi ya da bir "çağrı heyeti" atanarak partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi seçeneğinin gündeme gelmesi de olası görülüyor.