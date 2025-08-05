CHP'nin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan komisyonda ilk talebi belli oldu

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM’de kurulan komisyon ilk toplantısını yaptı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş komisyonun açılış konuşması sonrasında komisyondaki siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri için grubu bulunan siyasi parti temsilcilerine 20 dakika, grubu bulunmayan komisyon üyelerine ise 10 dakika konuşma süresi verildi.

CHP'nin ilk talebi netleşti

CHP adına söz alan Grup Başkanvekili Murat Emir, komisyon çalışmalarının herkesi kucaklayan bir yapıda olması gerektiğine dikkati çekerek kayyum uygulamalarıyla hukukun üstünlüğü ilkesinin çiğnendiğini belirtti.

Komisyonu bugün güven artıcı önlemler almaya ve bunları açıklamaya davet eden Emir, şöyle konuştu:

"Anayasa’nın rutin olarak çiğnendiği bir düzenden geçiyoruz. Meclis’imizin seçilmiş bir üyesi şu anda fiilen AYM kararlarına rağmen cezaevinde tutulduğu için görevini yapamamaktadır. AİHM kararları ısrarla uygulanmamaktadır. Hukuk devleti yerle bir edilmiştir. Adeta muhalif saydıkları kişilere dönük olarak bir düşman hukuku uygulanmaktadır. Ceza Usul Hukuku ayaklar altındadır, hukuk devleti ayaklar altındadır. Kayyım uygulamalarıyla milli iradeye müdahale edilmekte, saldırılmakta ve halk iradesi hiçe sayılmaktadır.

Kayyum uygulamaları, belediye başkanlarının bir başka şekilde tutukluluklar, iftiracılar, içi boş dosyalar üzerinden cezaevine konulması ve bu yönüyle halk iradesinin gasp edilmesi ve bununla birlikte siyasetin yargı sopasıyla dizayn edilmesi sürecini yaşıyoruz. Bu ağır hukuk devleti sorunumuz hepimizin önünde en yıkıcı sorunlardan biri olarak durmaktadır.

Eğer tutukluluk bir istisna olmaktan çıkartılıp özellikle siyasetin dizayn edilmesi için kullanılıyorsa bunun olduğu bir Türkiye’de bu komisyon buna duyarsız kalamaz. Bu sorunu gözardı ederek Türkiye demokrasisine de Türkiye’nin toplumsal barışına da herhangi bir katkıda bulunma olanağımız yoktur. Bir an evvel, komisyon bugün dağılmadan güven artırıcı önlemler açıklayalım. Mesela kayyım uygulamaları... Bu kayyım uygulamalarından bir an evvel vazgeçilmesi için buradan bir çağrıda bulunalım.

Abdurrahman Tutdere, dört gün gözaltına alındı. Hemen alındı belediye başkanlığından. Şimdi gözaltında değil, ev hapsi de bitti. Niye dönmedi görevine? AİHM ve AYM kararlarına uyulmadığı hepimizin malumu. O halde komisyon bugün ‘AYM ve AİHM kararlarına uyulmalıdır’ demelidir. Bu mesajlar hem komisyonumuzun tutarlılığı hem komisyonumuzun alacağı yol hem komisyonumuzun tüm Türkiye’ye demokrasi, özgürlük ve hukuk devleti adına vereceği mesajı son derece kuvvetlendirecektir.''