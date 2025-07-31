CHP'nin "Terörsüz Türkiye" komisyonu üyeleri belli oldu iddiası | Özel: Henüz seçmedim, netleşmedi

CHP’nin, Meclis’te kurulacak olan "Terörsüz Türkiye" komisyonu için üyelerinin belli olduğu iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu isimlerin yayıldığı saatlerde katıldığı canlı yayında, komisyon üyelerini henüz belirlemediğini ve isimleri yarın açıklayacağını söyledi.

"Komisyona Türkiye'yi kurtarmak için girdik"

SÖZCÜ TV'de gazeteci Özlem Gürses'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Özel, Meclis'te kurulacak "Terörsüz Türkiye" komisyonuna neden girdiklerini ilk kez anlattı:

"Komisyona Türkiye'yi kurtarmak için girdik. Bu komisyon fikrinin sahibi CHP'dir. CHP ilkeli bir parti, böyle bir konu varsa 'Meclis'e gelin' demiş.

Meclis’in ana muhalefeti ve Türkiye’nin birinci partisi, kendi önerdiği bir komisyona katılmayacak diye bir şey söz konusu olamaz. Bu komisyon CHP'nin önerdiği ve öngördüğü gibi çalışmazsa CHP bu komisyonda olup olmamayı yeniden değerlendirir. Ya bütün partiler eşit temsil edilsin, böylelikle kendi kendilerine karar alma tekeli ortadan kalksın, ya da nitelikli çoğunlukla olsun."

"Üyeler henüz belli değil"

Özel, komisyonda yer alacak isimlerin henüz netleşmediğini söyledi. Özel, grup başkanvekilleri ile görüşmesinin ardından isimlerin netleşeceğini ifade ederek listeyi yarın (1 Ağustos Cuma) öğleden sonra Meclis'e göndereceğini kaydetti.

Özel, "Daha liste belli değil. Çünkü daha dün Meclis komisyonuna katılmaya karar verdik. 20'nin üzerinde arkadaşımı görevlendirebilirim. Kafamdaki taslakta 20'nin üzerinde isim var. 10'unu seçeceğim. Daha seçmedim. Grup başkanvekillerim ile istişare edeceğim, henüz etmedim. Meclis'e de yazıyı yarın öğlen saatlerinde yollayacağım" ifadelerini kullandı.