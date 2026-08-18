CHP'nin "Tertemiz Başlangıç" otobüsü hazır: 9 Eylül'de yollarda
CHP Genel Merkezi, 9 Eylül sonrasındaki saha çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan otobüsün hazırlıklarını tamamladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan otobüsün üzerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı yer aldı.
Partinin 9 Eylül'den itibaren saha çalışmalarında kullanacağı otobüsün hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.