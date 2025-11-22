CHP'nin TRT eylemine polis ablukası

TRT'ye yürüme eylemine katılanlar sıklıkla “Mahkemeleri canlı yayınlayın” sloganı attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in birkaç kez diye getirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın duruşmalarının TRT’de canlı yayınlanması talebine karşılık gelmemesi üzerine, partiden CHP'lilere seslenilerek TRT binasına yürüme kararı alınmıştı. Çağrıya karşılık veren yüzlerce CHP'linin etrafı polis tarafından sarıldı. Akmerkez AVM önünden başlayarak Ulus’taki TRT stüdyolarına kadar devam edeceği belirtildi.

"Tomalarla, polisle yürüyüşümüzü engellemeye çalışıyorlar"

Eylem sırasında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "TOMA’larla, polisle Anayasal hakkımız olan yürüyüşümüz engellemeye çalışıyor. TRT'nin tarafsız ve yayın bir yayın yapması, duruşmaların canlı yayınlanması için TRT'ye yürüyeceğiz" dedi.

Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

“TRT sanki bir siyasi partinin yandaş kanalıymış gibi yayın yapıyor. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hakkında belediye başkanlarımız hakkında yalan ve iftira içerikli görüntüler yayınlanıyor. Konuşmalar yaptırılıyor. Dolayısıyla bir noktada masumiyet karinesi de lekeleniyor. TRT'nin tarafsız ve bağımsız yayın yapması için yapması için duruşmaların canlı yayınlanması için hepimizin vergileriyle ayakta duran TRT'nin tarafsız olması için... Bu yürüyüş çok sayıda polis ve TOMA'yla engellenmeye çalışılıyor. Biz Anayasal hakkımızı kullanmak istiyoruz. Biz ifade özgürlüğü hakkımızı kullanmak istiyoruz. " açıklamasında bulundu.