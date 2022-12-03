CHP'nin vizyon belgesi açıklandı

CHP, "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda toplantı düzenliyor. Toplantıda; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke; ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı Jeremy Rifkin, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) İktisat profesörü Daron Acemoğlu, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Hakan Kara, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Refet S. Gürkaynak, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo ve Prof. Ufuk Akçiğit konuşma yapacak.

Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında şunları kaydetti:

"Size bugün bir çerçeve çizmek istiyorum. Bugün sizleri Türkiye için uyanmanın ve ayağa kalkmanın ve büyümenin vizyonunu ortaya koymak için davet ettik.

Bugün burada halkımızdan ne için oy isteyeceğimizi öğreneceksiniz. Sadece bir adaya, başka bir tek adama, bir zümrenin çıkarına asla oy istemeyeceksiniz. Artık oyu halkımızdan herkes için daha iyi bir yaşama, yeni bir düzene, yeni bir Türkiye hayaline, yeni bir siyaset kültürüne ve yeni bir siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz. İşte bu yeni sistemi bugün açıklıyorum. Bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Krizden alnımızın akıyla ve hep birlikte çıkacağız. Asıl zor olan ülkenin yeniden yapısal bir krize girmesini kalıcı olarak engellemek. Çünkü bu ülkede durmaksızın krizlere girdi, çıktı. Şimdi de derin bir krizin içerisindeyiz. Sürekli aynı girdaba düşen halkımız ekonomik ve sosyal olarak dayanılmaz acılar çekti. Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür. Bunun için yönetim anlayışımızı, yaklaşımımızı kökten değiştirmeliyiz. Ancak bunun çaresi mevcut tek adam gitsin başka bir tek adam gelsin değildir. Tek adam gitsin, tek adam rejimi bitsin.

Bugün bizden bambaşka bir sistemin altyapısını dinleyeceksiniz. Türkiye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir daha böyle acımasız, adaletsiz ve kutuplaşmış dönemler yaşamayacak. Partimizin ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde ilan ettiğimiz gibi ülkemizin üzerine çöken kara bulutları dağıtıp, Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırma ve onu aşma kararlılığını bugün bir adım daha ileriye taşıyoruz. Türkiye'yi, kurumları yeniden inşa edilmiş, sistemi yasal çerçeveye oturtulmuş, toplumsal güven ve huzurun hakim olduğu, bölgesinde barışın ve refahın merkezi haline geldiği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Meselemiz sadece hükümeti devralma meselesi değildir. Mesele Mustafa Kemal Atatürk'ün o büyük hayaline sahip çıkmaktır. Onun vizyonunu tam anlamıyla hayata geçirmek inşallah bu bize nasip olacak.

Bugün yepyeni bir güç birliği ile tanışacaksınız. Bir siyaset üstü birlik. Oluşturduğumuz bu yeni siyaset üstü beyin takımından bazı isimleri burada göreceksiniz. Dünyada ve Türkiye'den konusunda uzman ve itibarlı 70 kişiden oluşan büyük bir güç birliğinden söz ediyorum. Hem ülkemizi karış karış gezdim hem de dünyanın önemli ülkelerine gittim. Bilim, teknoloji ve yatırımın iki büyük merkezi olan ABD ve İngiltere'ye ziyaretlerde bulundum. Ne derlerse desinler inandığım vizyon yolculuğundan asla bir geri adım atmayacağım ve vazgeçmeyeceğim. Çünkü ne istediğimi ve bu yolun nereye varacağını daha başlarken biliyordum. Hepiniz şuna inanın, Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz.

Kısa bir süre sonra da Almanya'ya gideceğim. Orayı da yakından takip etmenizi rica ediyorum. Seyahatlerimde ve sonrasında bahsettiğim 70 değerli isimle tek tek görüştüm ve onları siyaset üstü güç birliğine katılmaları için davet ettim. Elimizde üç büyük güç var. Birincisi bize inanan halkımız, ikincisi siyasi gücümüz, üçüncüsü ise dostlarımız ile kurduğumuz siyaset üstü güç birliğimiz. Unutmayın değerli arkadaşlar, bizler siyasi ve siyaset üstü, rozetli veya rozetsiz hepimiz ülke için, vatan için hep birlikteyiz. Bahsettiğim güç birliği 24 saat çalışan bir güç birliği olacak. Devlet 7 gün 24 saat çalışacak. Zamanının, mekanın, enlemlerin ve boylamların ötesinde kesintisiz üreten Türkiye'yi şimdiden inşa etmeye başlıyorum. Onlar vatanları için çalışacaklar.

Dinleyeceğiniz bütün konuşmacılar tüm karanlığa rağmen ışığa çok yakın olduğumuzu size anlatacaklar. Sayın Jeremy Rifkin ile tanışacaksınız. Kendisi Almanya'da Merkel'in Endüstri ve Sanayi Teknolojileri Danışmanıydı. Çin Devlet Başkanının da danışmanlığını yaptı. Benim de yeni Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanım. Sayın Daren Acemoğlu bizimle birlikte olacak. Sayın Acemoğlu'nun gelecekte Nobel ödülünü alacağına inanıyorum. Sayın Öztrak, ülkeye nefes aldıracak makroekonomik çözümleri, sayın Böke dijital kalkınma ve yeşil dönüşümü, sayın Hakan Kara ve sayın Refet Gürkaynak para politikalarını, sayın Ufuk Akçiğit istihdam politikalarını, sayın Hacer Foggo ise sosyal politikalarımızı anlatacak.

Bu değerli isimlerle kurduğum sistem Türkiye'yi hızlıca karanlıktan çıkarıp, aydınlığa taşıyacak. Cumhuriyet kendi özünden güç alarak yeniden şahlanacak."