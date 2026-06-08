CHP'nin X hesabı da Kılıçdaroğlu ekibine devredildi
İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, partinin resmi X hesabını da devralarak salı günkü grup toplantısını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi Facebook ve Instagram hesaplarının yönetiminin, 4 Haziran Perşembe günü, istinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ekibine geçmesinin ardından X hesabı da devredildi.
CHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü saat 13.30’da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecektir" ifadelerine yer verildi.